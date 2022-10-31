【食不安心】尖沙咀買蛋糕 驚見加料「曱甴腳」　事主：以後唔敢再食朱古力味

▲ 尖沙咀買蛋糕 驚見加料「曱甴腳」。

食美味蛋糕本是一件賞心樂事，但如果「食食下」發現食到曱甴腳又會有何感受? 有網民便於網上分享自己與家人這個親身經歷，指自己與家人進食一件朱古力味蛋糕期間，母親發現原本軟綿綿的口感蛋糕，突然咬到「脆脆地」，將異物吐出時，驚見是一隻有毛的曱甴腳，於是他們慌忙檢查食剩的蛋糕時，竟然發現亦藏有曱甴的身軀。事主指因曱甴樣色與朱古力味「真係一樣色」，外人難以察覺，期間又用多個嘔心表情符號形容自己對此感到十分崩潰及恐懼。

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事主早前在Facebook 群組「中伏飲食報料區」上載帖文，指在尖沙咀一間蛋糕店分別購買了朱古力味及抹茶紅豆味的古早蛋糕返家，以供自己及家人享用。事主指將朱古力味蛋糕切開4件後，「我同我爸都已各食左一件朱古力味蛋糕」，惟母親進食期間卻吃到異物，形容「最後到我媽食，佢食食下咬到脆脆地..」，吐出後發現是一隻曱甴腳。頓感崩潰的他們遂查看剩餘的一件蛋糕，再次發現曱甴蹤影，事主細思極恐「即係話好可能係完整成隻曱甴都係蛋糕入面」，頓感崩潰。

事主其後更將被吐出的曱甴腳放上手指頭上與旁邊的朱古力蛋糕合照，此外，又上載多幅蛋糕疑似與曱甴身「融為一體」的照片，狀甚惡心，慨嘆自己以後不敢再食朱古力味。最後文末，又叮囑「差唔多時間買左朱古力味嘅網友們記得睇清楚先好食」。

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帖文一出隨即引來網民熱議，不少人對事主遭遇寄予同情，又有人指看見帖文指自己亦「不敢食朱古力味了」；有網民則建議向食環舉報，「直接報食環」。

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責任編輯：羅嘉欣