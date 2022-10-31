【Rolex】巴西球星尼馬戴炒價138萬勞力士上法庭　黃金鑽虎Daytona只限VIP購買

▲ 尼馬最近上庭應訊，手上戴的是炒至百多萬的黃金虎鑽Daytona。（圖片：IG@neymarjr 、Rolex）

11月世界盃如箭在即，全球球迷都食花生等睇各大超級球會球星身價和球技比併，不過球員界比併又點只一對腳，他們手上所戴的腕錶除了是身份的象徵，同樣係球星角力的戰場，就好似勁多話題的尼馬（Neymar）近日出庭應訊時，西裝骨骨的他輕輕一露手上VIP級獨有、已停產的黃金鑽虎DaytonaDaytona，更同域斯占士（Reece James）撞錶，占士為替效力球隊——車路士9年後再度於歐冠盃封王時，已經率先戴上。

只限VIP睇到

此枚黃金鑽虎Daytona是勞力士於2019年推出。用上黃金材質搭配鑲鑽錶圈以及Oysterflex錶帶，特別之處是鑲滿約300顆鑽黃金錶圈同錶面上，而錶面上虎紋裝飾圖案，更被外國錶迷稱為「Eye of the Tiger」。官方定價亦要80多萬，但有錢也未必買到，它從未在官網出現過，是一種不作公開售賣，只限給VIP的錶款，非常罕有，據知上年在美國曾一度炒至17.5萬美元（約138萬港元）。

咁點睇先做到VIP呢？當然，勞力士從來沒有VIP制度的，而據知有台灣買錶達人表示，錶行曾向他透露要一年內消費達600萬台幣（約150萬港元）才可成為VIP，至於香港就視乎不同的AD（Authorized Distributor）。

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至於今年8月有傳勞力士正準備推出新制「二不策略」，用該制度希望能夠杜絕炒賣！一個「不」便是不超定價，勞力士規定經銷商（AD）不可以以超過該手錶的公價去售賣。第二個「不」為勞力士規定在出售手錶時，不能夠搭配其他手錶去出售，如果發現AD用以上方法賣錶，會予以重罰咁話。不過只聞樓梯響，暫時仲未有定案。

記者：黃鑑江