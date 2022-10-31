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【基層悲哀】10歲女生患重病治療費須60萬 不忍爸媽四出借錢：我不想醫了

健康 18:52 2022/10/31

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女生的反應令人心痛。

河南鄭州一名身患重病的10歲女童，因家庭經濟欠缺條件，無力負擔50萬(約60萬港元)的高昂費用。父親為治療費四出向親友籌錢，女兒知道後含淚勸說:「爸爸，我不想治了……」場面催淚。

綜合内地傳媒報道，該名女孩入院已有一個月，因罹患再生障礙性貧血，治療內容可能包括藥物、輸血，也可能需要幹細胞移植等，治療費用高昂，估計需50萬人民幣。

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女孩的爸爸媽媽四出借錢，現階段已籌集到20萬，但豈料爸爸在打電話借錢的過程被女兒聽到。懂事的她不想家中資源全落在她一人身上，她於是哀求爸爸放棄治療。

爸爸，我不想治了，咱家沒錢，我不想治了……你還有俺姐姐，還有弟弟……

許姓母親聽到後淚崩，難過表示不捨得放棄女兒:「我們現在就告訴她，錢湊夠了，不敢跟她講錢的事!」希望女兒可以安心接受治療。有網友看到報道都心痛女孩太懂事了，祝福女孩及其父母親要支撐下去，也有網友表示有需要可以捐款，

這種事不應該出現在當今社會，給我一個賬號......積少成多，大家一起加油!

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責任編輯︰王明芳

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