【食用安全】女子腰酸背痛常失眠證患骨質疏鬆　揭與愛吃一種蔬菜有關

▲ 女子腰酸背痛常失眠 求醫證患骨質疏鬆 揭與愛吃一種蔬菜有關

隨著人口老化的問題，骨質疏鬆已是常見的病患。內地一名女子因常感到腰酸背痛，晚上更經常失眠，容易驚醒，求醫後被確診為骨質疏鬆，原來與她愛吃一種蔬菜有關。

影片推介：

綜合內媒報導，一名張姓女子早前經常感到腰酸背痛，尤其當下班以後。然而睡覺時她也經常失眠，半夜也容易驚醒。即使入睡後，當她翻身的時候她也會感到腿部非常疼痛而醒，睡眠質素極差。求醫後證其為骨質疏鬆，醫生還提醒她疏鬆問題已非常明顯。

醫生指，張女的日常作息和飲食並沒有問題，日常作息定時，沒有不良嗜好，而且飲食也非常清淡。可是因張女偏愛吃苦瓜，因認為苦瓜含有豐富的水分及維他命，更可有控制血糖血壓、減肥和清熱之效。

醫生表示，「吃苦瓜等於一次吃了10磅鹽」，更指若每天也進食苦瓜骨頭更會變成「蜂窩狀」。醫生續指，由於苦瓜所含的草酸較多，一旦進入人體內吸收後便會與血液融合形成草酸鈣，繼而抑制鈣的代謝。這不僅不利於鈣的增生，還有機會引發腎結石。而過量食用苦瓜更會加速骨骼密度下降的速度，及抑制骨細胞的活性。一旦破骨細胞日漸增多的話，便有害於骨骼健康生長，形成骨質疏鬆的情況出現。

同場加映

早前播道醫院註冊營養師陳婷豐（Judith）接受TOPick訪問，分享了7款含有豐富植物性雌激素，有助預防患上骨質疏鬆症的食物。

1. 亞麻籽

含豐富膳食纖維、奧米加3脂肪酸，有助降低膽固醇。

含豐富膳食纖維，有助刺激大腸蠕動，預防便秘。

食用建議：因含有較高脂肪和熱量，宜適量進食，建議每日最多進食3湯匙。

2. 黃豆

含豐富膳食纖維，有助預防便秘。

含豐富蛋白質及人體必需的胺基酸，不含膽固醇。與動物蛋白質相比，黃豆含完整的必需胺基酸，質量與肉類相若；但脂肪含量較低，主要為不飽和脂肪酸，而且不含膽固醇，有助減低患心血管疾病的風險。

3. 豆腐

含豐富蛋白質，有助促進人體生長發育和修補身體組織。與動物蛋白質相比，豆腐含完整的必需胺基酸，質量與肉類相若；但脂肪含量較低，主要為不飽和脂肪酸，而且不含膽固醇，有助減低患心血管疾病的風險。

用食用石膏粉製造的豆腐，含豐富鈣質。

4. 豆奶

含豐富蛋白質，有助促進人體生長發育和修補身體組織。與動物蛋白質比較，豆奶含有完整的必需的胺基酸，質量與肉類相若；但脂肪含量較低，主要為不飽和脂肪酸，而且不含膽固醇，有助減低患心血管疾病的風險。

食用建議：每日飲1至2杯已加鈣的（calcium-fortified）豆奶，有助攝取足夠鈣質，減低骨質疏鬆的機會。

5. 多穀麵包

含豐富膳食纖維，有助刺激大腸蠕動，預防便秘。

食用建議：每日進食2至3塊多穀麵包，作為一份主餐的五穀選擇。

6. 芝麻

含有約45%多元不飽和脂肪酸、40%單元不飽和脂肪酸、10%飽和脂肪酸。

含豐富亞麻油酸，為人體不可缺少的脂肪酸，有助保持心血管健康；惟人體無法自行組成，需從食物中攝取。

7. 豆芽

熱量低，每 100克約為30千卡。

水分及纖維素含量很高，進食後可增加飽肚感。

含膳食纖維，有助刺激大腸蠕動，預防便秘。同時含有維他命C、胡蘿蔔素、維他命B雜、葉酸。

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責任編輯：羅嘉欣