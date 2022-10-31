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【梨泰院人踩人】24歲男梨泰院慶生成忌日　女友跨海尋人聞噩耗崩潰

健康 11:40 2022/10/31

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24歲男梨泰院慶生成忌日，女友跨海尋人聞噩耗崩潰。

南韓首爾梨泰院於29日舉辦萬聖節活動發生人踩人意外事故，造成至少154人死亡。其中一名死者當日赴梨泰院慶祝自己24歲生日，不料竟成為忌日；其女友在事發時正在美國，透過直播關注梨泰院事件並尋人，但最終仍獲噩耗崩潰。

最新影片：

綜合外國媒體報道，24歲韓國男子崔寶成（Choi Boseong）在29日與兩名好友一同前往梨泰院慶祝生日，當晚9時，他還向外籍女友帕雷斯（Gabriela Pares）發送訊息。但在約1小時後，崔寶成身處位置的人群失控，造成人踩人慘劇，他事發前傳給女友的訊息，成為其死前「最後訊息」。

女友跨海尋人仍獲噩耗

事發時，其中一名朋友因找不到崔寶成，於是通知身處美國的帕雷斯，而帕雷斯當時正透過抖音關注梨泰院事件直播。男友失蹤的通知令她非常擔心，她亦數次打電話及傳訊息給男友，卻都沒有回應，最後致電住在梨泰院附近、崔寶成的姐姐幫忙尋人，但對方家人卻仍未意識到事情的嚴重性。

直至數小時後，崔寶成的親朋好友尋遍首爾附近醫院，才終於找到了崔寶成的衣服和手機，並通知帕雷斯「崔寶成已死」的消息。帕蕾絲聞噩耗後悲痛欲絕，已準備飛往韓國告別摯愛。她回憶男友的最後訊息，淚崩感嘆這場悲劇：

這還是他的生日，人生是如此不公平。

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責任編輯：羅嘉欣

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