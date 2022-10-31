【MIRROR成員】陳卓賢新歌包辦曲詞編監　向全能唱作人進發過程感迷失

因為紅館意外而休團兩個多月的男團MIRROR近日復工，臨近年底的樂壇頒獎典禮，為了追回成績，繼成員Jeremy（李駿傑）後，才子Ian（陳卓賢）亦於今日推出新歌《地球上的最後一朵花》。

一直以來都有參與個人單曲幕後創作部份的Ian，在今次新歌更包辦曲、詞、編、監，誓向「全能唱作人」之路進發。

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MIRROR 12位成員近日開始陸續復工，臨近年底舉行的連串樂壇頒獎禮，暫停工作兩個多月的MIRROR急起直追。

早前推出了團歌《We All Are》後，力捧爭今年新人獎的Jeremy亦於本月27日推出第3首派台作品《阿波羅》。

▲ （新歌發相）

包辦曲詞編監

在昨晚（10月30日），於MIRROR的官方社交網站以及Ian的個人社交網站，宣布將於今日正午推出Ian今年的第4首派台作品《地球上的最後一朵花》。

樂迷的焦點全放於Ian一手包辦曲、詞、編、監、唱，雖然編曲方面是與音樂人黃兆銘聯手合作，但已足夠認定Ian的創作能力。

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Ian一向被封為MIRROR中的「音樂才子」，過去已經參與過多首作品的作曲、填詞等的創作部份，又曾與音樂人T-ma、T-Rexx及JNYBeatz等合作編曲、填詞、監製等的幕後工作。是次Ian在新曲再次挑戰自我，親自包辦整首歌曲的創作及監製，誓要向「全能唱作人」方向進發。

而除了在音樂方面的創新，Ian在ViuTV新劇《季前賽》中亦多次獲導演袁劍偉點名大讚，指他演出細膩。此外，Ian今年亦獲電影團隊的賞識，獲 w排接演《拼命三郎》，不過他當時以心情尚未平伏為由辭演。除了在音樂上作全方位發展，Ian亦做好準備作歌、影、視三棲藝人。

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製作過程曾感迷失

講起創作過程，某日Ian臨睡前剛合上雙眼，腦內就跳出「地球上唯獨剩下剛生長出來的一朵花」的畫面：「朵花唔知原本個世界會係點，以為本來就只有佢自己一朵花，但慢慢花開始覺得，世界一定有其他花。而只要好似花，改變到自己心態，所有嘢就會變好。」Ian更希望透過歌曲喚起大家環保愛地球訊息，真的不要剩下一朵花才學會珍惜不捨。

今次Ian繼續向全能唱作人的方向進發，他鉅細無遺地說起這次錄製歌曲的經過。

他透露：「今次《地球上的最後一朵花》錄咗兩個Session，要兼顧好多嘢，除咗前期創作，仲有後期嘅嘢，用好多時間同精力，亦因為準備時間唔算好充足，錄完後即時做好多調音工作，喺製作時會有一兩個Moment陷入咗迷宮之中。因為自己監製，又要判斷每個Vocal要點樣處理，又要揀Take，再作調整，長期喺錄音室時，會有一兩個短暫Moment迷失方向。」

雖然Ian要搞盡腦汁瞓身做歌，但他坦言十分享受整個製作過程：「一路錄一路跟住揀Take再編輯，但見到首歌一步一步咁出嚟，過程雖然辛苦，但係係幾開心！」

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