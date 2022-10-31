【南韓人踩人】154名死者年齡分布曝光　以20多歲最多達103人

▲ （韓聯社圖片）

韓國首爾梨泰院周六（29日）晚間發生人踩人事故，據當地警方調查指，因萬聖節逾10萬人潮大量湧入，才導致如此嚴重的傷亡，當地消防局統計，目前已經造成154人罹難，也成為韓國史上最嚴重的公共事故，截至今（31）日香港時間清晨5時，最新傷亡、國籍統計、年齡分布曝光，死亡人數維持154人，當中以20多歲的年齡層最多達到103人。

根據《韓聯社》報道，截至韓國時間31日早上6時（香港時間清晨5時），共有303傷亡，分別為154人死亡、33人重傷、116人輕傷。與30日晚上11時死傷286人相比，數字增加，不過其中重傷人數從36人減少至3人，死亡人數維持154人。

至於死者的性別則是98名女性、56名男性，從年齡分布來看，以20多歲的年齡層最多達到103人、30多歲的有30人、10多歲的11人、40多歲8人、50多歲1人，相關單為透露，目前已經完成153名死者的鑑定，仍有1人的鑑定工作正在進行中。

外籍遇難者為26人。分別為伊朗5人、中國4人、俄羅斯4人、美國2人、日本2人，以及法國、澳大利亞、挪威、奧地利、越南、泰國、哈薩克斯坦、烏斯別克斯坦、斯里蘭卡各1人。

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記者：陳麗娜