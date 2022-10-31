【雙11優惠】購物節6大優惠平台大公開 $1搶筍貨+小米電器減$600

▲ TOPick搜羅6大雙11優惠平台。

一年一度的雙11（11月11日）即將到了！不同的網購平台都推出限時雙11優惠，大家是時候「趁低入手」電子產品，抑或平價日常用品。TOPick為大家搜羅6個雙11優惠平台，讓大家捉緊雙11優惠入貨！

1. 淘寶／天貓

▲ 淘寶雙11優惠。（圖片來源：官網截圖）

說到雙11，不能少的當然是淘寶及天貓，簡直是每年的重頭戲，吸引一大班熱愛淘寶的人士。今年雙11還有國際品牌參與，包括SHISEIDO旗下的男士護膚品牌Sidekick、意大利品牌Moncler 和 Brunello Cucinelli、法拉利時裝等。

2022年「天貓雙11狂歡季」即日起開始，並分為10月31日晚上8時至11月3日、11月10日晚上8時至11月11日進行，跨店購物滿300元人民幣（約$324港幣）更可獲減50元人民幣（約$54港幣）！

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2. 屈臣氏

▲ 屈臣氏雙11優惠。（圖片來源：官網截圖）

即日起至11月13日一連三個星期，屈臣氏網店推出不同的限時優惠及禮遇，易賞錢會員可於屈臣氏網店享有首週各類福袋限時限量發售低至31折、次週推出的限時閃購低至$5一件，最後一週更會送上直播限定優惠，網站還有不同的「11.11激安福袋」。

首週於屈臣氏網店買精選產品滿$500，送$30屈臣氏電子現金券，買滿$1,999，輸入優惠碼[11GIFT]，再送 Gemini 單人電熱褥墊 (價值$498）。

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3. 小米

▲ 小米雙11優惠。（圖片來源：官網截圖）

小米於10月21日推出雙11優惠，大家可以提前訂購人氣產品，如手機POCO M5型號由原價$1299減至$1099、智能抽濕機原價$2099減至$1799、小米無線吸塵機G11由原價$2499減至$2199及小米27吋柴面顯示器由原價$1499減至$1299等，當中小米高溫無線洗地機W10 Ultra 由$4999減至$4399，最多可節省$600。

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4.Uniqlo

▲ Uniqlo首次參加雙11優惠。（圖片來源：官網截圖）

各位小資大愛的Uniqlo首次推出雙11優惠，就連秋冬款都有雙11減價，由11月4日至11月17日，Uniqlo一連兩星期推出雙11狂賞節，門市及網店都有折扣，首星期有一系列的秋冬單品做優惠，包括輕型薄羽絨背心，原價$299減至$249。第二星期會有大受歡迎的HEATTECH由原價$99減至$79，十分抵買！

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5. Yuu網購

▲ yuu雙11優惠。（圖片來源：官網截圖）

即日起至11月17日，yuu App網購平台推出至堅11.11，與惠康、Market Place、萬寧及7-Eleven賞足4星期，推出多項優惠，包括$1搶購，$11、$111筍貨，產品買1送1。新客户在惠康、Market Place及萬寧網購產品，可享打孖賞2 x $110，使用恒生enJoy卡額外賺$100。

於優惠期內透過Yuu網購7-Eleven產品滿$150，用會員專享折扣碼「D11711」即享88折優惠兼免運費。

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6. Trip.com

▲ Trip.com雙11優惠。（圖片來源：官網截圖）

即日起至11月13日推出「Trip.com 5週年×11.11每日狂賞」活動，當中包括逢週一、三、五上午10:00開搶共14間限量酒店優惠，以HK$111入住香港迪士尼樂園酒店或迪士尼探索家度假酒店、HK$1,111入住馬哥孛羅香港酒店高級套房（連HK$1,300 餐飲消費額＋紅酒）、HK$2,111 入住奕居（連早餐＋HK$1,500 餐飲消費額），HK$3,111 入住香港瑰麗酒店九龍山景大床房（連 HK$800 酒店消費額，星期日至四免費升級至九龍山景大床套房）等。

優惠期間Trip.com會員預訂本地、海外預付酒店或機票產品滿HK$1,000，輸入相應的優惠代碼並以香港或澳門地區發行之Mastercard卡結賬，即可獲減 HK$200、HK$400、HK$600、HK$800；或滿HK$1,500 減 HK$1,100等優惠。

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責任編緝：蕭雅文