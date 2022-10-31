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【女神視后】李佳芯由專演邪花到氣質女神 　Ali不停練演技：別人會看到我的進步

娛樂 12:41 2022/10/31

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Ali絕對是好出色的演員。

視后李佳芯（Ali）早前為慈善機構「耆智園」宣傳關注腦退化症的短片《伴》推出後大獲好評，不少網民大讚她才貌兼備！

近日她接受常霖法師（葉青霖）訪問，當中談到原來她曾向對方指是這個行業選了她，而不是自己選擇這行業，對此Ali說：「我有點自我封閉，一向覺得自己沒太強表演欲，直至接觸演戲後，才發現自己可演戲，加上我不擅交際應酬，所以直至今時今日我還是仍做到演員，感覺是被挑選。」

雖然如此，但Ali直言接觸了演戲後，對演戲感着迷：「以前我沒有任何志願，當我成為演員後，發現可變成我終身事業兼找到自己興趣，都是雙向，我跟演戲找到彼此。」

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屢演小三自我懷疑 

Ali又指最初加入無綫電視時沒有人認識她，加上因為演戲資歷太淺，並由路人甲開始，隨後就開始經常演情婦或跟他人爭男朋友：「其實每一次有得做都開心，因為有機會拍劇，但每一次都係做小三，不禁會想究竟是我演得好，我自己都懷疑，演這類角色演得神似？開始自我懷疑，為甚麼每次都是這種角色。」

不過Ali仍努力演好每個角色：「既然我都接了個角色，不該把它扭曲，要我演奸角，我便盡力做好，下一次再接，雖然都是第三者，但我會想這個第三者跟上個角色設定不一樣，用不同方法把它演得更好，唯有不停練習我才有機會進步，別人也會看到我進步。」

Ali又指當時的心態是要是你沒有演出機會，繼續當回主持，但我喜歡演戲便覺得不要緊，盡力演好角色。

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感謝批評者

常霖法師亦很欣賞Ali面對負面的抨擊，看完並沒生氣而是帶着感激，Ali直言從前看到批評會不快：「作為新人當然會很介意別人的評價，每次看完留言都會不快，不過自己會想是否如別人評價般，當發現真的自己問題，就會檢討改進，所以我都很感謝一班批評者，因為他們提醒我令我注意自己弱點，並加以改善。」

由小三到奪視后

其實Ali入行初期多演小三或情婦為主，她先在2014年《名門暗戰》中飾演岳華的情婦秘書Ivy，之後又先後偷食李天翔同黃浩然，引起不少觀眾關注。
2015年，她在賀歲劇《倩女喜相逢》中飾演正牌的九尾狐，及後於2016年劇集《巨輪II》被吳岱融用錢掟的一幕更被網民瘋傳，更一度被封為「御用小三」。

後來她演技漸有進步，2018年更憑《BB來了》封后，隨後在《白色強人》﹑《殺手》及《智能愛人》同樣表現亮眼，加上Ali素來有觀眾緣，更奠定其為一線花旦之位。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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