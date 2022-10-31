北京同仁堂第七屆 「同仁關愛防中風」 世界中風關注日 全民免費搭電車日 守望市民健康 呼籲關注中風

▲ 「同仁關愛防中風」全民免費搭電車日呼籲市民提高預防中風的意識。

10月29日是世界中風關注日，北京同仁堂首次舉辦「同仁關愛防中風」電車日活動，亦是全港首個以「關注中風」為主題的全民免費搭電車日。今天上午於屈地街電車總廠舉行啟動禮，全民免費搭電車日隨即開始，呼籲市民齊參與關注中風。

▲ 活動反響熱烈，市民積極參與免費搭電車。

啟動儀式現場熱鬧非凡，多位嘉賓一早到場支援為民健康的預防中風活動，主持全民免費搭電車日啟動儀式，主禮嘉賓包括：香港立法會議員梁熙先生、香港中國企業協會副總裁曾燊典先生、京泰實業（集團）有限公司董事長張玉莊先生、京泰實業（集團）有限公司副總經理韓武克先生、香港大公文匯傳媒集團執行總經理韓紀文先生、北京同仁堂國藥有限公司執行董事兼首席執行官陳飛先生、北京同仁堂國藥有限公司執行董事兼首席運營官林曼女士。

▲ 主禮嘉賓共同為啟動揭幕，首個以關注預防中風為主題的全港免費搭電車日隨即開始。

現場，主禮嘉賓與我們一同見證北京同仁堂連續七年為香港市民遠離中風威脅做出的付出和努力。香港立法會議員梁熙先生說：「很多人認為中風多與長者有關，但年輕人也需注意不能存在僥倖心理。感謝北京同仁堂支持這個活動，不只是讓市民免費坐電車，而且已經連續七年支持世界中風關注日的活動，讓市民關注中風的危害。」

香港中國企業協會副總裁曾燊典表示：「我們看到同仁堂作為中資企業，始終立足服務香港，始終關懷香港市民健康，多年同仁關愛防中風活動成效顯著，香港社會民眾對預防中風的觀念，知識顯著增強 。」 京泰實業（集團）有限公司董事長張玉莊分享：「同仁堂是從北京走出來的企業，也是不斷突破自我，推陳出新的企業。走到香港，同仁堂打破了製藥不出京的傳統，來到這座城市、這片土地，紮下根來，服務國計民生。」

▲ 北京同仁堂國藥有限公司執行董事兼首席執行官陳飛感謝市民支持。

擁有353年歷史同仁堂品牌的北京同仁堂表示，舉辦本次活動是持一份長達300多年，守護人類生命和健康的堅持，期盼每一位市民遠離中風威脅，共同構築起防護中風的堅強護盾。 北京同仁堂國藥有限公司執行董事兼首席執行官陳飛說：「從2016年到現在，整整七年間，同仁關愛防中風系列活動從未間斷。 今年，我們首次以免費乘電車的方式來啟動系列活動，一方面，是為了表達對大家、對這座我們服務了近30年的城市的熱愛和尊敬，另一方面，也是為了真正地踐行社會民生責任，回饋一直支援、信任、説明同仁堂的廣大市民！」

▲ 北京同仁堂全民免費搭電車日正式啟動，期盼市民遠離中風威脅。

啟動儀式結束後，眾主禮嘉賓隨即登上北京同仁堂巡遊電車，率領「同仁關愛防中風」全民免費搭電車日正式展開，北京同仁堂亦派出了兩位註冊中醫師鄭驍及梁玉瑋，向車上來賓介紹中醫預防中風的方法及即場示範簡單的日常穴位按摩，傳遞中醫「治未病」的健康養生理論，以預防勝於治療。

▲ 巡遊車上，到訪來賓興致勃勃學習中醫藥預防中風穴位按摩。

世界中風組織（WSO）自2006年開始，每年10月29日定為「世界中風關注日」，目的是引起公眾關注中風的問題，提高預防及治療中風的意識。北京同仁堂國藥有限公司積極回應「世界中風關注日」，自2016年開始至今，每年於香港舉辦「同仁關愛防中風」系列活動，為香港首個中醫藥業界企業舉辦關注中風大型活動，多年來大大提高香港市民對中風的認識。

中風的危險因數包括高齡、高血壓、曾有中風病史或短暫性腦缺血發作、糖尿病、肥胖、膽固醇過高、吸煙、心房顫動等。近年，中風患者更有年輕化的趨勢，中風作為現今都市常見的心腦血管疾病，可導致身體殘疾影響日常生活，包括：癱瘓，認知缺陷，言語障礙，情緒障礙等，情況不容忽視。

北京同仁堂

同仁堂始創於1669年，至今已有353年歷史，曾供奉禦藥188年，歷經清朝八代皇帝，使同仁堂文化極具特色。 同仁堂「炮製雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力」的古訓一直傳承至今，帶領北京同仁堂穩步發展，跨越每一個年代，創出卓越成就，成為國之瑰寶，跨越全球。



同時，北京同仁堂一直積極參與境內外的中醫藥推廣活動，促進中醫藥在世界各地的文化交流，努力擴大中醫藥在國際上的影響力。至今，在境外28個國家和地區開設了150家各類中醫藥門店，為國際上最為人熟悉的中醫藥品牌。

北京同仁堂國藥有限公司

2004年北京同仁堂拓展中國內地以外的發展平臺，在香港成立北京同仁堂國藥有限公司，秉持「同修仁德 濟世養生」的企業精神，以「創造健康 全球共用」為使命，立足香港，佈局全球，承載著將中醫藥文化於中國內地以外地區發揚光大的使命，採用以醫帶藥、文化先行的傳播模式，加快推進中醫藥的國際化進程。（北京同仁堂國藥有限公司網址 ： https://cm.tongrentang.com）

