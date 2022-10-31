【廿四孝爸爸】許紹雄打本700萬讓女兒開Cafe　Benz雄邀黃子華試愛女手藝

▲ 許紹雄邀請黃子華等好友為愛女試菜。

人稱「Benz雄」的許紹雄近年定居新加坡，Benz雄視愛女許惠菁 （Charmaine）如掌上明珠，打本7百萬元給女兒於新加坡開cafe和餐廳，2年間已開3間店，可說是疫市奇葩。

近日Charmaine的餐廳跟香港品牌合作推出菜式，許紹雄這位廿四孝爹地陪女兒返港外，更邀請一班圈好友試愛女手藝。

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日前，Benz雄於個人IG連出兩個post，當中寫道：

好多人問過幾時係香港食到囡囡嘅創作.. 我哋返咗嚟啦！11月1日至12月底, K11 Musea, Artisan lounge見。

從相片所見，原來Benz雄邀來黃子華、譚玉瑛、黎芷珊、黃智賢、韓馬利和丈夫杜燕歌、以及江若琳夫婦出席。

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廿四孝爸爸Benz雄

另一個發文，Benz雄寫道：「先試為快，傳統與創意交集 太好味，太有驚喜啦。」以及「Benz雄同朋友一齊試囡囡嘅Tea set，多謝欣賞支持。」

傳理系畢業的Charmaine，原定計劃繼續學業攻讀碩士課程，可惜受疫情影響而更改想法，熱愛烘焙的她開設網店出售自家製的曲奇和蛋糕等，生意不錯。

▲ 許紹雄為愛女做生招牌。（取自instagram）

打本讓女兒開店

2020年初，Charmaine在爸爸的支持下開設首間Cafe，實體店佔地約1600呎，父母均親身到場支持，爸爸更成為人肉招牌與食客聊天及合照。

Charmaine的第2間Cafe於今年農曆年後開業，選址於新加坡的黃金地段Orchard Road（烏節路）的大型購物商場Wheelock Place，店舖面積雖然不及首間分店，但該商場不乏人流量，相信能吸引食客注意。

許紹雄跟家人一起接受新加坡傳媒訪問，Benz雄坦言：「第一間分店至今仍未回本，不過做生意就是有起有落、有危才有機，眼見她充滿熱誠，身為父母有能力都會支持。」

他又謂：「女兒賺多少、能否成為女強人，對我們來說都不重要，最重要是她為自己事業奮鬥，以及做出成績。」

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而Charmaine透露：「正準備開設第3間分店，以特色小食為主，三間食店的總投資約為六、七百萬港元。」終於，第3間食店於3月初開幕，並為港式茶餐廳，出售的食物包括蛋撻、炸雞髀、餐肉麵等，而食店於晚上亦會提供手工啤、雞尾酒等飲品。

由於不少移居至新加坡的香港人受疫情影響，一直未有機會回港，Charmaine便決定要將香港的味道帶到新加坡：「病毒無法阻止我們的團隊去盡力為大家製作正宗且美味的香港食品。」

由於Charmaine曾於香港商場開設Pop-up Store，她有意待第3間食店經營穩定後回港開店，擴展版圖。