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【音樂匯演】香港青年音樂匯演11.21起舉行　逾190隊中小學樂團獻技

社會 11:50 2022/10/31

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「2022香港青年音樂匯演」將於11月21日至12月14日舉行。（康文署圖片）

由康文署音樂事務處主辦的「2022香港青年音樂匯演」將於11月21日至12月14日舉行，共有一190多隊來自本港中、小學的樂團參加，演出包括弦樂團、中樂團、管樂團及交響樂團匯演。其中交響樂團匯演門票現於城市售票網發售。

匯演分為交響樂團、中樂團、管樂團及弦樂團4個參演項目，由知名音樂家擔任評判，並設有金、銀、銅及優異獎項。其中交響樂團匯演率先於11月21日及22日，於香港文化中心音樂廳上演，有約30隊樂團參加；而中樂團匯演則有約80隊樂團參加，將於11月29日至12月1日在屯門大會堂演奏廳演出。

管樂團匯演則有逾50隊樂團參與，將由12月6日至9日，在伊利沙伯體育館表演場演出。其中各組別得分最高的兩隊金獎得主，將獲邀參與12月10日舉行的「管樂團匯萃」，並角逐小學組和中學組的「通利杯」殊榮。弦樂團匯演則有約40隊樂團分別於12月13及14日在元朗劇院演藝廳演出。

交響樂團匯演門票現開始發售，中樂團匯演、管樂團匯演和弦樂團匯演的門票分別於11月8日、11月15日和11月18日起發售，每場票價60元。信用卡購票可致電2111 5999。

查詢節目詳情：

  • 弦樂團及交響樂團：電話2598 0801
  • 中樂團：2158 6470
  • 管樂團：2796 7537
  • 瀏覽網站

康文署提醒，公眾人士在進入署方轄下表演場地前，必須掃描「安心出行」場所二維碼，亦須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。

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責任編輯：黃悅晴

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