【活到老學到老】退休體育老師不顧反對學車　95歲伯伯盼圓駕駛夢載老伴遊車河

▲ 一名95歲伯伯學車圓駕駛夢，為的就是載老伴遊車河。

活到老學到老，有心不怕遲！內地一名95歲伯伯退休前是體育老師，他晚年不顧家人反對，堅持學車圓駕駛夢，為的就是載老伴遊車河。他的勵志故事啟發了不少人，一句「誰說老年人追夢嫌晚呀？」發人深省。

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堅持學車通過駕駛測試

綜合內地傳媒報道，內地取消對申領小型汽車駕駛證的年齡限制，70歲以上老人也可以考駕照。現年95歲的徐緯決定申請，只是他想學車一事，家人不表支持。女兒擔心父親的年紀和身體支撐不到，但看到父親對學車的熱誠，最終還是尊重他，而且如他成功考到駕照，將是全家第一個擁有駕照的人。

徐伯伯的教車師傅陳錫芹未遇過如此年長的「學生」，考慮到他的年紀，不大可能通過「三力」測試，包括記憶力、判斷力、反應力，因此曾勸喻他別學了。可是徐伯伯對學車非常堅定，師傅只能硬著頭皮來教他，而他竟然通過測試，連交通警也大讚他厲害。

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將勤補拙日花4小時溫書

師傅認為徐伯伯的反應速度及理解力不輸年輕人，只是記憶力較弱，始終年紀大了，記憶力衰退是正常不過的事。於是徐伯伯將勤補拙，每天花最少4、5個小時，除了吃飯和睡覺外，就是坐在電腦前溫習有1,500條問題的題庫，換來通過測試的結果。

徐伯伯退休前是一位體育老師，熱愛運動如籃球、游泳等，退休後不時跟妻子去旅行，近90歲時更去過珠穆朗瑪峰大本營。他取到駕照後，最想帶著90歲的妻子遊車河。他有感追夢永遠不嫌遲︰

以前不敢想還能在晚年圓我的『駕駛夢』，誰說老年人追夢嫌晚呀？

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責任編輯︰王明芳