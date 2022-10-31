【日本旅遊】關西國際機場內陸機航廈翻新　全新商店+美食廣場登場

▲ 關西國際機場第一航廈裝修後重新啟用，多了不少餐廳及商店。（相片來源：關西國際空港）

如準備赴日返鄉下，有機會在大阪轉機前往其他目的地的話，可以率先看看全新的大阪關西國際機場第一航廈！候機範圍新增 6 間餐廳及商店，以及一個貴賓室，禁區外亦有一個全新美食廣場，方便旅客在轉機時使用。

此航廈屬於國內線航班，轉乘內陸機前往日本其他城市。全新航廈剛於10月26日開幕，新增的商店有售賣各式手信的「關西旅日記」、天婦羅專門店「Tempura 圓堂」及LAWSON便利店等，讓旅客起飛前可購物及醫肚。乘坐日航及全日空航機的乘客，則可使用全新的貴賓廊 Lounge KANSAI，設有大量座位及休憩空間，供乘客候機時休息及工作。

位於禁區外的Tasty Street 美食廣場，則在10月1日已正式營運，共有6間餐廳及1間大型藥妝店，引入大阪各式著名食店包括Curry House San Marco的咖喱、自家製麺 杵屋麥丸的烏冬、Tacoyaki割烹 Taco昌的章魚燒等。

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預計在2023年冬季，關西國際機場的國際線航廈亦將會翻新開幕，並在2026年再度擴展，屆時香港旅客就可以享用全新的設施，令人期待。

記者：張頌婷