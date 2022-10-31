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【反偷車行動】警方瓦解新界偷車集團拘4人　起回5部失車

社會 11:59 2022/10/31

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(警方fb)

警方瓦解一個活躍於新界北的偷車集團，在天水圍天悅邨拘捕4人，包括懷疑集團主腦及3名成員。

警方新界北總區反三合會行動組總督察歐陽德今日表示，鑑於新界北總區今年第一至第三季共錄得154宗涉及私家車的擅自取去交通工具案件，較去年同期有上升趨勢，新界北總區反三合會行動組人員今年10月展開代號「雄威」（MIGHTYHERO）的反偷車行動。經深入調查及情報分析後，警員10月29日採取行動，在天水圍區拘捕2名本地男子及2名本地女子，年齡介乎24至38歲，涉嫌盜竊、藏有攻擊性武器及行使虛假文書。被捕人涉嫌與今年10月在元朗及八鄉區發生的5宗同類型盜竊案件有關。案中共有5部私家車懷疑被盜去。

行動中，警員在天水圍、八鄉及元朗區起回該批失竊車輛，並在現場檢獲一批懷疑用作偷車的工具及大量武器，包括牛肉刀、電筒及伸縮棍等，起回的財物總值約30萬元。

警方提醒駕駛者注意車輛防盜，應該要安裝可靠的防盜系統以及可將影像傳送上雲端的錄影鏡頭。駕駛者切勿將車輛通宵停泊於僻靜的街道，應該要選擇在有保安員的停車場通宵停泊車輛。

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責任編輯：余思嵐

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