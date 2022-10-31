【豪門教育】霍啟剛帶長子拜祭爺爺霍英東　教仔飲水思源獲讚好家教

▲ 霍啟剛帶同9歲長子一同拜祭爺爺霍英東，希望兒子學懂飲水思源。

43歲霍英東家族長孫霍啟剛現貴為立法會體育、演藝、文化及出版界議員，身兼多項公職，平日工作非常忙碌，但他一有空便會陪伴家人。日前霍啟剛帶9歲長子一同拜祭爺爺霍英東，進行生死教育，並教導兒子要飲水思源，獲網民大讚好家教。

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與跳水皇后郭晶晶育有3子女的霍啟剛，在社交平台分享帶同兒子拜祭爺爺霍英東的照片，並發文指雖然9歲長子霍中曦（Lawrence）在爺爺離世後才出生，但平日一家人會談及爺爺的事蹟，且每年一起去拜祭他，故子女也了解到他們太爺的為人及威水史。

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今年與霍啟剛適逢可以在爺爺的死忌正日去拜祭，便帶同長子一同前往，兩父子站在霍英東的墓碑前靜默，Lawrence手執淺紫色鮮花拜祭。霍啟剛表示，希望兒子學會感恩。

飲水思源，知古鑒今，希望我哋每一個人都能夠心存感恩、貢獻社會。

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不少網民留言讚霍啟剛家教好，一代傳一代，「孺子可教」，又盛讚霍英東是香港的傳奇人物，對社會有重大貢獻，「貢獻社會……延續正向的新生命新一代」、「家教非常好！這樣的家庭才會長盛不衰」。

▲ 有藝術家曾以霍英東作畫，霍啟剛見到畫作感到驚喜，並勾起兩爺孫去打網球的回憶。（曾嘉文攝）

難忘爺爺嚴厲訓練網球

霍英東於2006年10月28日病逝，終年83歲。霍啟剛曾接受TOPick訪問談及爺爺對他的教育，他指爺爺尤其啟發他在體育發展方面，爺爺十分熱愛體育，當中最熱愛運動之一是網球，他憶述當年被爺爺帶到網球場上練習的苦況。

我小時候，他經常捉我去打網球，就算不是與我打，他都要坐著看我打，試過一打就打了兩個多小時。

他讚揚爺爺對國家的體育發展有重大貢獻，霍家必須將「霍英東精神」傳承下去，「由國家重返奧運，到申辦奧運成功，都是很傳奇的過程，雖然爺爺已離開我們，他的故事也有很多人都知，但這種精神在我們家中必須傳承下去。」

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責任編輯︰林綺玲