【恐龍郵票】郵政局下月推恐龍特別郵票　一套六枚展示白堊紀及侏羅紀7種恐龍

▲ (新聞處提供)

香港郵政今日（31日）宣布，以「恐龍」為題的特別郵票及相關郵品11月15日推出發售。是次發行的一套6枚郵票展示了在白堊紀及侏羅紀七種各具特色的恐龍。在白堊紀，開花植物出現，恐龍稱霸地球，包括暴龍、棘龍及三角龍；在侏羅紀，氣候溫暖，植物生長繁盛，恐龍演化出不同品種，包括梁龍、腕龍、異特龍及西龍。



恐龍是地球迄今最受矚目的神秘物種之一，早在二億三千萬年前已出現，直到六千六百萬年前滅絕，在地球生活了一億六千多萬年。自十九世紀發現恐龍化石以來，古生物學家一直致力研究，期望能了解這些史前生物的真實面貌，探索由恐龍稱霸的遠古世界。香港郵政以「恐龍」為題，發行一套6枚郵票、一張郵票小全張及相關集郵品。



全線郵政局和網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）明日（11月1日）起發售「恐龍」正式首日封。這套特別郵票及相關郵品11月15日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封及郵資已付圖片卡（空郵郵資）只限在集郵局發售。



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責任編輯：余思嵐