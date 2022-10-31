  • 26°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 12:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】政府突擊檢灣仔修頓花園　發現36人未強檢28人被罰1萬元

社會 12:06 2022/10/31

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

政府今早（31日）在灣仔修頓花園出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查374名受檢人士，發現36人未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令；其中28人遭發1萬元定額罰款通知書，累計罰款達28萬元。

教育局今早聯同灣仔警區和衞生署，在早前被納入強制檢測公告的灣仔修頓花園出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查374名受檢人士，發現36人未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，須按要求於指明期間接受檢測；其中28人遭發1萬元定額罰款通知書，累計罰款達28萬元。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈

相關文章

【檢測登記碼】網民關注11月無登記碼要付費檢測　醫衞局發言人澄清：即場登記即可
10:48 2022/10/26
【檢測登記碼】網民關注11月無登記碼要付費檢測　醫衞局發言人澄清：即場登記即可
【強制檢測】政府於多廈揪95人違強檢　65人被罰1萬元
12:29 2022/10/20
【強制檢測】政府於多廈揪95人違強檢　65人被罰1萬元
【強制檢測】當局突擊抽查3座大廈　27人違強檢被罰1萬元
15:00 2022/10/27
【強制檢測】當局突擊抽查3座大廈　27人違強檢被罰1萬元
【強制檢測】40處納強檢　將軍澳都會駅、寶明苑、天水圍嘉湖山莊、小西灣藍灣半島上榜
18:57 2022/10/28
【強制檢測】40處納強檢　將軍澳都會駅、寶明苑、天水圍嘉湖山莊、小西灣藍灣半島上榜
【強制檢測】50處納強檢　西九君臨天下、紅磡海濱南岸、將軍澳維景灣畔、新都城、大圍名城等上榜
01:26 2022/10/30
【強制檢測】50處納強檢　西九君臨天下、紅磡海濱南岸、將軍澳維景灣畔、新都城、大圍名城等上榜

你可能感興趣

【檢測登記碼】網民關注11月無登記碼要付費檢測　醫衞局發言人澄清：即場登記即可
10:48 2022/10/26
【檢測登記碼】網民關注11月無登記碼要付費檢測　醫衞局發言人澄清：即場登記即可
【強制檢測】政府於多廈揪95人違強檢　65人被罰1萬元
12:29 2022/10/20
【強制檢測】政府於多廈揪95人違強檢　65人被罰1萬元
【強制檢測】當局突擊抽查3座大廈　27人違強檢被罰1萬元
15:00 2022/10/27
【強制檢測】當局突擊抽查3座大廈　27人違強檢被罰1萬元
強制檢測 疫情 修頓花園 衞生署 灣仔 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾