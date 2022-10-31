【強制檢測】政府突擊檢灣仔及黃大仙兩大廈　發現40人未強檢31人被罰1萬元

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政府今早（31日）在灣仔修頓花園及黃大仙富山邨富暉樓出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查777名受檢人士，發現40人未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令；其中31人遭發1萬元定額罰款通知書，累計罰款達31萬元。

教育局今早聯同灣仔警區和衞生署，在早前被納入強制檢測公告的灣仔修頓花園出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查374名受檢人士，發現36人未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，須按要求於指明期間接受檢測；其中28人遭發1萬元定額罰款通知書，累計罰款達28萬元。

另外，房屋署則聯同黃大仙警區和衞生署，在黃大仙富山邨富暉樓的出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查了403名受檢人士，發現4人未有遵從強制檢測公告，獲發強制檢測令，其中3人遭發1萬元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：江麗盈