【#她和她的戀愛小動作】ANSONBEAN演求婚戲碼如「打大佬」　吳家忻大爆理想求婚畫面

陳毅燊（ANSONBEAN）與吳家忻（Kayan9896）在Viu Original首部本地原創劇《#她和她的戀愛小動作》飾演情侶，最近一場講述ANSONBEAN向Kayan求婚的戲份卻被請食檸檬。

這段劇情令ANSONBEAN憶起現實中示愛失敗的慘痛經歷，至於Kayan放風表示將來求婚只要有乳鴿，就能打動女神芳心！

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ANSONBEAN打大佬

ANSONBEAN形容這場求婚戲碼猶如「打大佬」，事前不斷睇劇本練習：「因為求婚係人生好重要嘅時刻，自己又冇經驗，加上我要記好長嘅對白，所以係最擔心、最緊張嘅一場戲，唯有係咁睇劇本背對白，起碼少個負擔先。」

即使劇中ANSONBEAN誠意滿分，但也未能抱得美人歸，慘被 Kayan拒絕求婚。ANSONBEAN坦言現實中也嚐過求愛不遂的滋味：「仲記得第一次告白，懶醒寫咗封信比人，但對方收到後喺信封紙上寫『oh sorry，let’s be friend！（對不起，我們做朋友吧）』，呢次係最深刻。」

身為女神級的Kayan則笑言現實中經常向追求者派檸檬：「我經常派檸檬㗎，太多啦，我都數唔清，哈哈！」

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有結婚計劃？

講到大家最憧憬的求婚畫面，想不到一招內外「鴿」攻就能攻陷Kayan芳心，她說：「因為我好鍾意食乳鴿，如果隻戒指收埋喺乳鴿裡面，都幾好、幾驚喜。我自己就想個人啲，求婚始終係兩個人嘅事。」至於ANSONBEAN表示求婚最重要是令對方意想不到，製造浪漫驚喜。



雖然他們對求婚畫面充滿想法，但也異口同聲表示未有結婚的計劃，Kayan說：「細個覺得28歲就差唔多要結婚，但依家覺得世界好大，仲有好多嘢可以探索，唔想咁快結。」

ANSONBEAN透露：「細個就想早啲結，依家愈推愈遲，可能最後冇咗件事，都係順其自然啦。」

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