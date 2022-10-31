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【銅人爸爸】爸爸退休後堅持運動變「銅人」 方健儀感動：他不想疾病纏身累女兒照顧

育兒經 16:00 2022/10/31

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方健儀爸爸努力鍛練，全因為一個窩心原因。

老爸方生有一嗜好，就是喜歡叫朋友估他今年幾歲。60歲？65歲？70歲？他總會「哈哈」笑兩聲，然後自豪地說︰「我今年76歲了！」

難怪他沾沾自喜，因為他7年前退休後，每天騎單車到沙灘游泳。爸爸擁有一身「十八銅人」的肌膚，肌肉比年輕人更結實。作為女兒，看見爸爸身體健康當然安慰，但後來我們才知道老爸努力鍛練，全因為一個窩心原因。

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爸爸退休前是一位汽車維修員，30年來每天拿着士巴拿由早到晚工作。他創業初期為求有更多生意，星期一至日都開舖，年初一照常營業。在爸爸的字典裏似乎只有「工作」二字，根本沒有「運動」概念。直至他居於佛山的媽媽，即我嫲嫲晚年頑疾纏身，作為長子的爸爸經常中港兩邊走照料，奔波勞碌，非常辛苦，醫療開支也不菲。這段困頓時間足足維持了10年。

爸爸不想我們三姊妹走他的舊路，不想我們花心神照顧疾病纏身的父母，因此決心退休後每天踏單車鍛練。娘家住在山上，他上斜落斜如履平地。游水亦然，春夏秋冬，風雨不改，目的是要減少病痛，不想成為我們的負擔。他正因為每天游泳，在沙灘結識一班志同道合、熱愛運動的朋友。時而結伴旅行，時而尋找美食，他說現在才懂享受人生。結果老爸很成功，例行身體檢查的血糖數值比我的報告更「靚仔」。

我很感激爸爸，大概天下間的父母也如斯，總會為子女付出，緊張別人多於緊張自己。家人的相處應該是雙向的，兒時爸爸經常帶我們到沙灘玩耍，幾十年過去，我珍惜能夠帶爸爸去沙灘游泳的日子，因為健康並非必然。多陪伴、多溝通，就是互相回饋的良法。

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原文刊於《經濟日報》，原題為銅人爸爸

撰文 : 方健儀 傳媒工作者

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