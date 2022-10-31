  • 27°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 13:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】道路安全議會11月中辧嘉年華　VR體驗助一家大細認識道路安全

社會 12:32 2022/10/31

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

道路安全議會將於11月13日於科學園舉辦「留心蛋嘉年華」。（議會網站圖片）

道路安全議會將於11月13日於科學園舉辦「留心蛋嘉年華」，透過不同活動加強成人及小朋友對道路安全的認識。活動設6大專區，包括留心蛋設計比賽展覽及拍照區、交通安全城、單車學堂、VR 互動體驗、有獎攤位遊戲及創意工作坊。

嘉年華內設兩項VR互動體驗遊戲「奔跑救世界」及「道路指揮家」，讓小朋友可親歷其境置於虛擬世界，從科技互動中體會好心態出行，培養道路安全意識。活動亦設多個有獎攤位遊戲，包括射擊遊戲、大棋盤、擲彩虹遊戲及單車學堂等，令一家大細都可在遊玩中了解更多道路安全的知識。參加者完成遊戲後更可獲取豐富禮品。

另外，體驗區特設交通安全城，小朋友可模擬駕駛小車輛，根據道路使用者守則駛經不同的路標和路線，學習遵守交通安全規則，完成後可獲嘉許為交通安全小先鋒。

「留心蛋嘉年華」詳情如下：

  • 日期：11月13日（星期日）
  • 周年典禮時間：10:00至10:55
  • 嘉年華開放時間：11:00至16:30
  • 地點：香港科學園大廣場
  • 入場門票：免費 （無須預先登記）
  • 交通：主辦單位提供穿梭巴士來回香港科學園及大學站B出口
  • 更多活動詳情，可瀏覽留心蛋嘉年華官方網站

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【兩地通關】盧文端：內地疑恢復多條國際航線為放寬信號　料對香港放寬入境檢疫限制循序漸進
今日 11:19
【兩地通關】盧文端：內地疑恢復多條國際航線為放寬信號　料對香港放寬入境檢疫限制循序漸進
【音樂匯演】香港青年音樂匯演11.21起舉行　逾190隊中小學樂團獻技
今日 11:50
【音樂匯演】香港青年音樂匯演11.21起舉行　逾190隊中小學樂團獻技
【恐龍郵票】郵政局下月推恐龍特別郵票　一套六枚展示白堊紀及侏羅紀7種恐龍
今日 12:07
【恐龍郵票】郵政局下月推恐龍特別郵票　一套六枚展示白堊紀及侏羅紀7種恐龍

你可能感興趣

【兩地通關】盧文端：內地疑恢復多條國際航線為放寬信號　料對香港放寬入境檢疫限制循序漸進
今日 11:19
【兩地通關】盧文端：內地疑恢復多條國際航線為放寬信號　料對香港放寬入境檢疫限制循序漸進
【音樂匯演】香港青年音樂匯演11.21起舉行　逾190隊中小學樂團獻技
今日 11:50
【音樂匯演】香港青年音樂匯演11.21起舉行　逾190隊中小學樂團獻技
【恐龍郵票】郵政局下月推恐龍特別郵票　一套六枚展示白堊紀及侏羅紀7種恐龍
今日 12:07
【恐龍郵票】郵政局下月推恐龍特別郵票　一套六枚展示白堊紀及侏羅紀7種恐龍
文娛藝術 好去處 香港科學園 展覽 工作坊 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾