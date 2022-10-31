【親子好去處】道路安全議會11月中辧嘉年華　VR體驗助一家大細認識道路安全

▲ 道路安全議會將於11月13日於科學園舉辦「留心蛋嘉年華」。（議會網站圖片）

道路安全議會將於11月13日於科學園舉辦「留心蛋嘉年華」，透過不同活動加強成人及小朋友對道路安全的認識。活動設6大專區，包括留心蛋設計比賽展覽及拍照區、交通安全城、單車學堂、VR 互動體驗、有獎攤位遊戲及創意工作坊。

嘉年華內設兩項VR互動體驗遊戲「奔跑救世界」及「道路指揮家」，讓小朋友可親歷其境置於虛擬世界，從科技互動中體會好心態出行，培養道路安全意識。活動亦設多個有獎攤位遊戲，包括射擊遊戲、大棋盤、擲彩虹遊戲及單車學堂等，令一家大細都可在遊玩中了解更多道路安全的知識。參加者完成遊戲後更可獲取豐富禮品。

另外，體驗區特設交通安全城，小朋友可模擬駕駛小車輛，根據道路使用者守則駛經不同的路標和路線，學習遵守交通安全規則，完成後可獲嘉許為交通安全小先鋒。

「留心蛋嘉年華」詳情如下：

日期：11月13日（星期日）

周年 典禮時間：10:00至10:55

嘉年華開放時間：11:00至16:30

地點：香港科學園大廣場

入場門票：免費 （無須預先登記）

交通：主辦單位 提供穿梭巴士來回香港科學園及大學站B出口

提供穿梭巴士來回香港科學園及大學站B出口 更多活動詳情，可瀏覽留心蛋嘉年華官方網站

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責任編輯：黃悅晴