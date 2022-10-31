【明星育兒】讚洪永城刨書研習育兒夫婦禁講BB話　梁諾妍拒當虎媽奉行自由教養

▲ 梁諾妍說，丈夫買了不少育兒書狂咪，為女兒不同階段的成長做好準備。

以模特兒出道的梁諾妍（Inez），去年12月誕下可愛BB女，不到半年已變身甜美辣媽，她睜大眼笑道：「我好努力做運動㗎！」減肥辛苦，但努力後必有回報，做新手媽媽，卻是辛苦而不求回報，只有最純粹的盼望：「希望佢快樂咁成長！」

另一半是入屋的電視藝人，兩夫妻的生活自然受到關注。早前丈夫洪永城在外地工作，家中剩Inez和工人姐姐照顧只有幾個月大的BB女洪寶。期間卻不幸因塵蟎引起過敏，令寶貝女整張臉又紅又腫，幸好看過醫生塗了藥膏便好轉。本來只是新手爸媽的一段小插曲，卻因作為爸爸及丈夫的洪永城身處外地，得知後緊張得要太太每天傳囡囡照片，被網民一面倒指摘他沒有體諒太太，反增加對方壓力，更衍生「洪永城鬧老婆」的報道。「其實佢真係無話我！」Inez不忍大眾誤會丈夫，認真解釋：「他是一個很理性的人，遇到問題會沉著應對，盡快解決，那次也是他知道後，便提我快點去再買多一部空氣清新機。」

奉行自由教養方法

聽起來似乎爸爸是家裏的決策者，媽媽則負責執行，各有崗位。「我們所有事都會一起討論，不過我是比較放鬆的媽媽，因為小時候自己是這樣長大，父母好放手讓我去試各種東西，天生天養。雖然現在婆婆，即我媽，對我個囡卻又不是這樣！」Inez笑着投訴母親現在對孫女如珠如寶：「小時候我會到處跑，又爬樹，她都不會阻止干涉；現在孫女在家裏地板爬兩爬已經會嚷著：『哎呀！污糟呀！』然後就要用濕紙巾抹。」

▲ Inez不時在IG上載和女兒洪寶的生活點滴，近日一家3口和狗狗一起到郊外玩樂。（受訪者提供）

家中多了一個可愛的小生命，絕對令人欣喜，不過初生嬰兒的來到，常常令新手父母焦頭爛額，問Inez有沒有手忙腳亂的經歷，她卻大讚囡囡相當錫住自己。「佗住洪寶的時候幾乎沒有甚麼不舒服，可能也有遺傳影響？因為我媽媽佗住我的時候也沒有甚麼孕吐。只是到了第八、九個月時，因為肚已經相當大，搭車時坐著也會覺得頂住，再加上戴著口罩，就會覺得有點呼吸困難。」

▲ 眨眼已快1歲的洪寶經常被指與爸爸洪永城有如餅印。（受訪者提供）

生B痛足十幾個鐘

Inez愛笑，而且有一種運動好手身上常見的爽朗氣質，聽她說起自己的生產過程，旁人已經捏一把冷汗，她反而一笑置之，樂觀又瀟灑。「我之前刻意練盤底肌，一心打算順產，但後來醫生建議讓洪寶提早一個星期出來，要塞催生藥。」醫生告訴她一旦塞了催生藥，有一半機會無法順產，她仍樂天地想：「即是有一半機會可以順產！」奈何最後痛了超過10個小時，甚至逼破了羊水，宮頸仍未打開，不得不剖腹產女，經歷了俗稱的「食全餐」。「我又覺得幾好喎，生一次BB可以經歷兩種體驗，下次就不用怕！係咪先？」果然是位樂觀正能量媽媽。

自言是個走放鬆路綫的家長，或許正是因為丈夫是個做足萬全準備的神隊友，讓她可以當個快樂媽媽。「Tony已經買了一大堆育兒書回來，因為身邊有些已做爸媽的朋友不斷告訴我們Trouble 2、Terrible 3、Horrible 4很快就到，所以要先了解和做好準備。」洪寶去年12月出世，現在還不到1歲，但作為爸爸的洪永城原來已經開始考慮是否要為女兒報N班、playgroup等學前班。「他一定諗得仔細過我好多，他是個很well-planned的人。」做定準備不等於催谷，問Inez日後會否成為怪獸家長，她語氣肯定：「我們都不會是，只是希望她開心健康，會讓她自由選擇想做的事。」

▲ 去年12月生B，不到半年，Inez已經回復最佳狀態。（受訪者提供）

欣賞老公為育兒學習

有說女兒是父親的前世情人，不過或許洪永城這位小情人年紀實在太小，早前他離家工作幾個月，回家後女兒似乎不認得自己，更被嚇得哭起來。「那一幕其實是我早有預謀的，因為洪寶才幾個月大，沒見那麼久，肯定會不認得。所以當他們父女重逢時，我已經在旁邊揸定機，捕捉那一刻！」成功拍下老公掩面心碎一剎的Inez，得戚不已，幽默感爆燈。玩笑過後她又馬上舉例大讚對方的用心：「他會為了學習照顧BB而study，例如他看書後認為不應該對BB講BB話，即疊字如飯飯、車車，因為這樣反而會影響小朋友的語言發展，所以他對洪寶說話和對我說話是一樣的。在旁邊聽會覺得很有趣，對一個BB說：『點呀你？』、『你咁樣唔得㗎喎。』而且有時洪寶會特別聽Tony話，帶洪寶出街時大部分時間只會帶有透明擋的帽，因為戴口罩她一定會扯，但那次Tony抱著她，她卻乖乖戴上口罩，很神奇！」

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擁有多個運動教練牌照如長跑、HIT、的Inez，亦是連詩雅夜跑隊「My Girls」成員，和鄧麗欣排球隊「Loey」的隊員，運動形象鮮明。問她會否也注重女兒的運動發展，Inez倒很豁達：「我也做過小朋友，很清楚很多事逼不來，所以你說像是培養她做運動員或跑馬拉松等，我一定不會勉強，但會將運動當作親子活動，因為Tony也是喜歡運動的人，小時候有打籃球，希望自然地將運動融入日常生活。」Inez充滿慈愛地補回一句：「不過若果她真的不喜歡運動，我也不會怎樣，我們最大的希望就是讓她做個開心健康的人。」

記者：王嵐