【上位小花】盤點TVB五大96後受力捧小花　劉穎鏇+郭柏妍+羅毓儀+游嘉欣+陳嘉慧爭上位【多圖】

▲ TVB 96後上位小花逐個數。

TVB台慶劇《下流上車族》反應熱烈，飾演車氏兩姊妹的「芊芊」郭柏妍與「蔓蔓」羅毓儀，二人擁有甜美臉孔，在劇中散發青春活力，演出備受讚賞。

大台劇常被指劇集主角年紀普遍較大，不過近年TVB其實已想年青化，於是大力捧新血，除郭柏妍和羅毓儀外，還有3位96後小花備受力捧，她們平均年紀只25歲，並各有賣點、排著隊等上位。

【下流上車族】郭柏妍羅毓儀化身女僕齊賣萌 「A0女神」愈戰愈勇有望上位【多圖】

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郭柏妍 25歲

當中25歲、參加2020年港姐競選並奪得季軍的郭柏妍（Rosita），入行短短兩年火速上位，參演《白色強人II》、《雙生陌生人》、《美麗戰場》等，由閒角升呢配角，演出機會多多，揮低同屆港姐。

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有「A0港姐」之稱的她，中學畢業後入讀了香港高等教育科技學院食品安全學科，後來更在香港大學進修食物安全管理碩士課程，即使在入行後，依然未有放棄學業，半工讀終在去年順利畢業，成為學霸港姐。

Rosita文武雙全，中學時期已是學界女飛角，在游水比賽多次打入8強，亦是步操樂團團員，在《下流上車族》更大晒滑板身手，可謂多才多藝。

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羅毓儀 26歲

而「蔓蔓」羅毓儀（Yuki）擁有一張童顏臉，比劇中演家姐的郭柏妍還要年長1歲。

現年26歲的Yuki本是YouTuber，於2019年參加第30期無綫電視藝員訓練班，短短3年演出機會不斷，參與多部劇集包括《愛·回家之開心速遞》、《青春不要臉》、《食腦喪B》、《愛上我的衰神》等。早前在《雙生陌生人》飾演湯洛雯年輕版受到關注。

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Yuki也是才女一名，曾用筆名「一粒雪」推出小說《天賜之子·不死鳥》，此外略懂日語的她當YouTuber的時候，常參與角色扮演；她在業餘樂隊MochiIce擔任結他手，其男友則為鼓手，與男友常以情侶檔演出。

其實Yuki學歷不弱，於2018年於香港城市大學以一級榮譽成績獲得工商管理榮譽學士（商業營運管理）學位，畢業後曾到內地中山當MT（Management Trainee，見習行政人員職位），因對演戲感濃厚興趣，毅然參加藝員訓練班入行。

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劉穎鏇 25歲

2016年參加港姐勇奪亞軍的劉穎鏇（Tiffany），其實現年只有25歲，入行6年備受大台力捧。早已在資訊節目《學是學非》擔任「是非精」主持，其後獲得不少劇集演出機會，包括《兄弟》、《大步走》等，均是女主角的戲份。

在2018年憑《兄弟》「Zero」一角提名《萬千星輝頒獎典禮》的「新加坡最喜愛TVB女主角」、「馬來西亞最喜愛TVB女主角」和「最佳女配角」；去年在《萬千星輝頒獎典禮2021》入圍「飛躍進步女藝員」最後十強。

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今年Tiffany於《青春不要臉》榮升女一，「神還原」張曼玉選港姐的泳衣環節。而她在今晚首播的台慶劇《超能使者》中飾演個性狂野的「Open姐」，不惜犧牲色相上演一場全裸晒玉背的戲份，在劇中又以多個性感造型亮相做打女，預告片段已十分吸睛，有指其演出搶盡同劇王君馨鏡，令對方不滿離巢北上發展。

Tiffany本在加州大學河濱分校修讀工商管理系，為演藝事業放棄面授課程，決定留港發展，改讀以網課形式的亞利桑那州立大學（Arizona State University）的工商管理系，事業、學業兩兼顧，終在2020年12月畢業，成功獲得學士學位。

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【回歸】A0游嘉欣受TVB力捧漸上位 新劇與吳偉豪拍「床戲」感尷尬

游嘉欣 22歲

只得22歲的游嘉欣被粉絲暱稱為「游游」，畢業於香港城市大學管理系，在大學一年級時被TVB的PA邀請面試電競直播主持，其後成功入行後加入《#後生仔傾吓偈》。

2020年憑劇集《香港愛情故事》飾演羅天宇妹妹Kelly而為人認識，首次拍劇已獲讚演技自然不造作，憑清純樣子、有點像朱千雪成功入屋。

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她曾在《代溝關注組》自認「A0」，又不諱言公開自己住公屋，爽朗性格，吸納大批粉絲支持。其後跟林正峰於劇集《青年心城之撐起青春》擔正做主角，之後獲安排演出《新四十二章》、《青春不要臉》、《法言人》等劇集，極有潛質成為另一位鍾嘉欣。

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陳嘉慧 26歲

同樣入行只有4年的陳嘉慧（Erica），去年於短劇《愛上我的衰神》擔正做女主角，首次任女一的她向胡鴻鈞獻出螢幕初吻，演技大獲好評之外，更被劇迷指有唐詩詠的影子。

於2016年趁暑假參加TVB電視臨時演員招募，其後客串劇集《溏心風暴3》，當時仍是學生的她對演戲產生興趣。其後，她加入TVB第29期電視藝員訓練班，畢業後即簽約成為旗下藝人。

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Erica多次參演《愛．回家之開心速遞》，不過都是演不同角色，非劇集常駐演員，其後參演《回歸》、《解決師》、《迷網》等劇集。

除了拍劇外，Erica還主持兒童節目《Think Big天地》，以及參與《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》、《眼睛去旅行》、《醫醫，我不想再病了》等綜藝節目，曝光率高。

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