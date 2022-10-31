【過度關心】爸爸管教太嚴禁到男友家過夜　32歲女兒嘆：我點嫁得出

馬來西亞一名32歲女子近日在網上大呻父親管太嚴，曾禁止她到男友家過夜，直言父親是她感情中的第三者，阻礙自己的愛情發展，希望求教網友意見。

該名女兒在其facebook發帖，稱今年32歲，至今還沒結婚，她認為主要原因是父親管太嚴，

我長這麼大了，我爸爸還是很堅持不讓我在外面過夜，朋友家也不可以，男朋友家更是不可能」

該名女子憶述，每次她交了新男朋友，父親也會假意關心對方身份背景，實質為套取對方家中地址。

有一次我只是在前任男友家待到半夜12點，他就開車來到人家門口，大聲按喇叭。令我感到十分尷尬和丟臉。

最新影片推介:

父親管教嚴格例子不僅如此，她稱，有一次自己想跟男朋友出國旅行，知道父親一定不允許，便訛稱是和同事一起旅行，豈料仍舊被發現了，「他竟然自己買機票，我飛的那天看到他出現在機場，我真的是瘋了!」最後跟父親吵起來，把機票抛了放棄出遊。

父親還說：

就算你今天50歲了，我也不會讓你跟其他男人單獨出門！

該名女子疑惑父親是不是要她黏著他一輩子，十分擔憂已經32歲的自己還能否嫁得出去。

帖文引起網民熱議，網民留言意見不一，有網友覺得父親管得太過位了，建議搬出來:「我覺得獨立自主比較好，搬出來住和遠距離會比較好哦……爸爸太溺愛不是很好。」也有網友表示，父母的憂慮是正常的:「我自己有女兒。我也不會讓她們在男孩子的家過夜。我覺得，如果一個會自愛的女孩。是不會這麼隨便。」

點擊下圖看網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳