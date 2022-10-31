【明星育兒】湯寶如接受兒子日後性取向　開明媽媽早灌輸性教育

▲ 湯寶如是位開明媽媽。

資深的樂迷，定會記得90年代的寶麗有3小花，包括劉小慧、湯寶如及黎瑞恩，都是當時人氣偶像。其中短髮的「湯記」湯寶如，個性一如形象般灑脫直率，直至現已為人母，湯記依然有自己一套的育兒經，自言是個開明媽媽，跟兒子相處絕不抱家長式管教，最著重互相尊重。

於1992年出道的湯寶如，原來不經意已入行30年，即將於戲曲中心開音樂會的她，順理成章有個紀念的理由。音樂會以「約會你」為主題，她希望可以跟30年來重要的朋友、家人及工作夥伴，共同見證這個重要時刻。

▲ 湯寶如入行30年，一頭短髮已成標記。（攝影：黃建輝）

對上一次開騷是在5年前，湯記坦言之後幾年，全世界都出現翻天覆地的變化，疫情令各行各業都受到打擊，人與人之間的距離也出現變化。「近年有不少朋友移民，或因疫情令心理有抑鬱，自己也要去學習放鬆，既然不能去旅行，或到海外工作，便趁在港期間，多點跟家人相處。當然我都要工作賺錢，但會盡量選自己喜歡的，若不合適便無謂勉強，現在疫情放緩，市道似乎正在回復，希望大家都可以更開心。」

曾當幼稚園教師

細說從頭，湯寶如入行前原是一位幼稚園教師， 自言雖然喜歡唱歌，讀書時會參加合唱團，卻從沒有明星夢。「媽媽在這方面較傳統，希望我可以做個專業人士，工作幾年，然後結婚生仔。」

她因為參加了《新秀歌唱比賽》，之後被發掘出碟，自此改變了人生方向。「初初以為玩幾年，但一出道跟張學友合唱《相思風雨中》，歌曲大受歡迎，便一直唱下去。」因此她很感謝張學友，讓她有了一首代表作，30年來去到哪裡表演，都少不得演唱這歌。

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湯記回想，90年代做歌手，競爭十分激烈。「別說四大天王，女歌手也有王菲、彭羚，在頒獎禮要拿一首金曲難過登天，所以後來有一首《感冒》拿了金曲獎，已經十分感恩，覺得對事業有了交代。」

不過，她跟同公司的劉小慧、黎瑞恩卻十分投緣，不但不存競爭，還經常食飯談天，無所不談，感情非常要好。3人中，劉小慧最早結婚，湯記憶述：「最記得小慧跟著草蜢巡迴演出後，返來便告訴我會跟蘇志威結婚，我都嚇了一跳。小慧和阿恩都很早便有小朋友，她們一見面便講湊仔經，直至自己都有了小孩，才有共同話題。她們湊BB比我有經驗，故我不論兒子選甚麼奶粉，至讀甚麼學校，都會問她們意見。」

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進修特殊教育課程

曾當幼稚園教師的她，對跟小朋友相處亦頗有心得。「最重要是有耐性，有些小朋友會比較百厭，如沒有耐性，便很難溝通。」湯記的兒子曾有專注力不足問題，而她亦有些朋友的孩子患有自閉症，因此她亦也曾修讀特殊教育的課程，希望可對此有更多了解。

不過她就從沒有想過轉行。「因為已過了黃金時期，做教師還是年青一點去做才好，我去進修，全因為想多了解教育界的工作，也希望可以幫到其他有需要的家長朋友。」

▲ 湯記稱兒子讀國際學校後，成績比前進步。（取自IG）

湯寶如兒子現已14歲，正就讀國際學校，亦是考慮到兒子的需要才作出決定。「他以前不太出聲，在一班同學中比較沉默，講了6年傳統教育，都明白辛苦之處，故想讓他轉到國際學校，兒子都願意，現在他成績算不錯，說話也比以前多，會講出自己喜歡的是甚麼。」

不介意兒子性取向

湯寶如曾在過去訪談中，提及不介意兒子的將來性取向，在這方面是極為開通。她解釋：「我都有很多同性戀的朋友，作為父母，也不能介意，最重要是孩子開心，亦肯跟家人坦誠相告。」雖然兒子並沒有講是否在拍拖，湯記稱很早便向他灌輸性教育。「要明白做甚麼事前都要三思，因為要承擔後果，免得將來會後悔。」

▲ 湯記為個唱調整每天飲食，以烚菜烚雞為主，加上充足的睡眠，相信可以最 fit 狀態現身。

圈中有不不少星二代，湯寶如卻相信兒子沒興趣入行。「他知我喜歡唱歌，但不大熱衷；他只是時下一般年青人，喜歡睇戲、打機、玩電腦，而且他很內斂，感受都放在心，我猜不大適合這行吧。」

至於湯記本身，在演藝圈走了30個年頭，早選定為終身職業。「我是工作狂，年輕時比較拼搏，很少回家，現在會取到平衡，可以做自己喜歡的事，也能多跟家人相處。」事業家庭皆兼顧，對湯寶如是最美滿的事。

記者：陳家昌

場地：Da Filippo Trattoria@Harbour City

