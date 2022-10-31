【三代亞姐】52歲梁琤近況曝光　亞姐聚會驚見「斜視眼」令人擔憂

▲ 52歲梁琤亞姐聚會驚見「斜視眼」令人擔憂。(TVB鐵拳英雄劇照)

52歲演員梁琤因《亞洲小姐競選》入行，曾拍攝多部紅極一時的劇集，如烈火雄心、金枝慾孽及較近期的鐵拳英雄，但由於工作重心已轉往內地，故近年她亦鮮有在港露面。不過，近日梁琤與同為亞姐出身的羅霖和張文慈相約聚會影片曝光後，雖見她精神尚算飽滿，但有粉絲卻留意到其雙眼明顯地「大細眼」，疑似有斜視問題令人對其健康甚感憂心。

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影片中，3位當年「亞姐」先遂一介紹自己出身於那一屆，又感嘆時光的過去，但又為大家多年後仍能相聚在廣州而高興，笑指「時光不老我們不散，感恩所有的相遇，快樂姐妹。」惟直播期間，有粉絲卻眼利發現梁琤的眼睛疑似斜視不能聚焦，而且有「大細眼」問題。有粉絲則懷疑她是拍攝電影時受傷，因她早前早前所分享的自拍照，雙眼並無異常。

不過，好友張文慈(Pinky)其後則否認梁琤健康出問題，澄清指「大家太敏感嘞，可能係角度問題啫，我喺現場見真人，完全冇呢種感覺（斜視）囉。」

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梁琤早前於社交平台宣布轉行成為時尚學徒，表示：「從動作演員到現在準備跨界做時尚學徒！我看到自己的進步、雖然還是有很多不懂的事！但我有一個俠女打不死的心！我會努力學習保持一個最好狀態給一直支援我的啟蒙老師『饒子懷』他是一個我非常敬佩的形象設計師！未來可期。我會加油加油的。」

事實上，梁琤早年接受Topick訪問時儘管自己當年亞姐十甲不入，但慶幸仍獲電影監製賞識，憑處女作《黑貓》，亦奠定其武打女星位置。她亦承認武打演員之路並不容易，拍打戲受傷更是家常便飯，不過卻無悔走動作女星路線，亦不覺得「打女」這稱號規範戲路：「反而想在打女形象下，嘗試塑造其他的可能性。」

她認為那份滿足感是跟對手夾到一套動作，拍出來的畫面令觀眾著迷：「拍攝第一套電影《黑貓》時，一埋位已充滿力量，至今那團火依然沒熄滅。」

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責任編輯：羅嘉欣