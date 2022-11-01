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【明星時尚】獲JPG欽點操刀高訂服劉嘉玲讚叛逆天才　揭新世代High Fashion品牌sacai成名絕技

休閒消費 16:39 2022/11/01

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坐在劉嘉玲及梁朝偉的中間的女士，是日本時裝品牌sacai的設計師阿部千登勢 （Chitose Abe），是新世代高級時裝的重要名字。

於上星期初，劉嘉玲在其個人IG中，上載了一幅相片，相片內「三人行」，她和梁朝偉的中間卻多了一位女士，而這位正是日本時裝品牌sacai的設計師阿部千登勢 （Chitose Abe），劉嘉玲更在文中形容「在穩定和背叛中找尋平衡的天才設計師」，的確，今天的sacai已經是新世代高級時裝界最出色名字之一，四方八面被她包圍又豈是今天的事。

今天的你假若還未懂得sacai的名字，似乎你已經與時代脫節了好一段日子，但由品牌過往所合作的對象，範疇之廣，包括Cartier、Porter、The North Face和Dior Men等，當中不少是luxury界別中顯赫的名字，從中可見sacai的名字甚得業界歡心，而更不少得的是你身旁總會有一兩位年青人，依時依候為著品牌與Nike合作的球鞋而忙於張羅，可見sacai的名字早已悄悄入屋。

早前梁朝偉和劉嘉玲往東京旅行，與阿部千登勢（中）見面，後者大讚她是當代的一位天才時裝設計師。（圖片劉嘉玲ig）

當然，今天不少人紛紛地說sacai是新世代裏最成功的一個時裝品牌，但其實品牌已踏入第23個年頭。這位從小就對時裝有著濃厚興趣的阿部千登勢 ，生於傳統日本家庭的她（她父母甚至不願讓她離家讀大學），曾經因為穿上Comme des Garcons造型奇特的服裝，引致母親拒絕與她外出，更甚至落淚。

但阿部千登勢就是很討厭跟別人穿得一模一樣，及後在Comme des Garcons裏工作了8年，可說是人生的轉捩點，讓她學懂了創作的重要。

就連前美國總統夫人Michelle Obama，都穿上sacai的「變種」bomber jacket。（圖片sacai ig）

她說：

最初在其他公司做設計，只是懂得拿雜誌和報章相片做inspiration board，但在Comme des Garcons裏是完全沒有這回事，每一季由零開始重新出發，大家一起去創作從未有過的事。

    點擊圖片放大
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而這一種長年累月的訓練，促成自立門戶後的她，在設計上有著所頓悟。她說：

無論服裝是如何的創新，但我都會一再問自己我是否會想穿著它上街，如果答案是不，那我就不會生產出來。」

與此同時，她又認為一件服裝漂亮與否，全在於女生穿上後既可以上班，同時又可以下班去玩樂，加上一定的舒適度才合乎漂亮這大原則。

就好像她的招牌式設計，將一件恤衫和源自軍裝的綠色尼龍bomber jacket拆解，然後再重新拼合不同面料，給固有的服裝款式來一個截然不同的新生命，就正是sacai每季孜孜不倦把玩的項目，亦是每一位想初嘗sacai設計的男女生，必然要擁有的入門精品。

產品查詢：sacai（2285 9080）、nike.com.hk

記者：何偉雄

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