【全民造星】應智越首開騷Jeremy力撐　細貓台上跪唱《記憶棉》

▲ 應智越首度開騷。

跳唱歌手應智越日前完成麥花臣場館首個個唱《Mr Little Cat Concert 2022》，除歌迷會派發應援手幅及多個細貓造型的氫氧球擺設供入場觀眾拍照留念， Mirror 成員 Jeremy 和藝人崔碧珈等也有親臨現場捧場。

細貓以多首快歌包括自己的《約你跳舞》、Anson Lo 《Megahit》、陳卓賢的《DWBF》，及林家謙《神奇的胡塗魔藥》揭開序幕，讓細貓一展舞姿。

▲ Jeremy捧場。

在表演《銀河修理員》、《逆時車站》，及自己的《別想太多》和《小撇步》後，細貓坐在鍵琴前自彈自唱有份作曲及填詞的《努力的孩子》，並把這首歌送給當年和他一起參加《全民造星》的朋友。

之後以《那些年》和《如果可以》送給畢業至今認識了十年的朋友，他們有些特意從韓國來支持他的首個個場，細貓說每次唱「那些年」時也很容易喊，現場觀眾齊聲鼓勵他千萬不要喊。

之後他邀請演唱會的嘉賓釗峰和他合唱《留下來的人》，唱畢後釗峰說：「很難得細貓找我一起分享了他首個個唱舞台，他很勤力，擁有值得被很多人追隨的感覺」。

▲ 又唱又跳。

細貓則說：「我和釗峰的緣份始於做 Gym ，之前疫情令人感到很壓抑，每次在健身室遇上我時也會近況，之後我也會找他傾訴及聽取他的意見，所以今次個唱便找他和我一起合唱」。

因近期細貓有份參與古巨基的跨世代企劃，所以揀選了古 Sir 的《漂流教室》獻唱；演譯演唱會音樂總監徐浩撰寫的大熱作品《記憶棉》後段時，細貓跪在地上完成表演，他笑說「連中學生都跪，歌手點可以唔跪」；接著唱《冰原》時全場觀眾開了手機燈，場面動人。

▲ 釗鋒任嘉賓。

encore部份，細貓獻唱了 《Ophiuchus》及最新派台歌《Saturday》，之後他説：「阿媽好擔心我，其實妳今晚來現場便會看到有那麼多人支持我，首個個唱有很多甩漏，謝謝大家的包涵，近期緊密的工作編排，令大家也要遷就我的綵排時間，我要再次多謝所有台前幕後的工作人員。」最後他以一曲《CUT》順利結束今次演唱會。