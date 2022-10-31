【南韓人踩人】入境處暫未接獲求助個案　一文看清當地港人遇險求助方法

▲ 入境處暫未接獲求助個案，一文看當地港人遇險求助方法。（資料圖片）

南韓周六（29日）發生人踩人事故，本港入境處表示，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐大韓民國大使館了解，截至今日（31日）中午12時，處方並未接獲港人求助，強調會繼續與公署及大使館保持密切聯繫，留意事態發展。

香港居民在境外如身陷困境或需要援助時，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868，亦可使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電24小時求助熱線1868或填寫網上求助表格求助。

或尋求駐大韓民國大使館的協助：

大使：邢海明（Xing Haiming）

地址：大韓民國首爾特別市中區明洞2街27號（2 GIL 27，MYEONG-DONG，JUNG-GU，SEOUL，THE REPUBLIC OF KOREA）

網址：http://kr.china-embassy.gov.cn

電話：00822-7381038

電子郵箱：chinaemb_kr@mfa.gov.cn

而港人可獲取以下協助：

將事故或損傷情況通知其親屬

為遺失旅行證件或無證件的中國公民簽發旅行證件或回國證明

如香港居民符合申領香港特別行政區護照或簽證身份書的資格，接受其申請並為其安排領取獲簽發的旅行證件

在被拘留、逮捕或服刑時，根據其要求對該香港居民進行探視

推薦律師、翻譯員和醫生，以幫助該居民進行訴訟或尋求醫療救助

在港人遇到經濟困難時協助該居民與其親屬聯繫，以便及時解決所需費用

在發生重大突發事件時，為港人撤離危險地區提供諮詢和必要的協助

協助尋找懷疑遇險或被拘留的港人

根據中國有關法律、法規和相關國際條約為香港居民辦理有關文件的公證、認證；在與所在國的法律規章不相牴觸的情況下辦理中國公民間的婚姻登記手續

另外，當港人身處外地時，如遇到一些突發事情，以下將介紹一些常見的情況及處理方法：

財物被竊

香港居民如遇有任何財物被竊，應立即向當地警方報告，並索取一份警察報告副本，也可向中國駐該國的外使、領館聯繫，讓家人通過外使、領館匯款，或通過外交部轉交款項。

被羈押或監禁

香港居民一旦在其他國家觸犯法律，應承擔法律後果。若被控觸犯法律而被拘留或逮捕，該香港居民有權向有關當局要求面見中國外使、領館領事官員。

嚴重意外或傷亡

香港居民如有親友或同行者在中國境外遭遇嚴重意外，或因任何原因引致傷亡，應立刻向當地警察機關報告。如需進一步協助，可聯絡香港特別行政區政府入境事務處及中國駐該國的使、領館。

如香港居民於境外因災難或事故導致嚴重受傷而住院或死亡，需要福利或經濟上的協助，入境事務處可協助死傷者或其家人將個案轉介有關的部門，包括民政事務總署，詳情可瀏覽有關網頁。

喪生

如香港居民在境外死亡，中國駐當地的外使、領館可因應請求對當地發出的死亡證明書辦理認證，外使、領館也可為有需要的人士提供辦理遺體事務的公司名單。

聯絡駐外使、領館

中華人民共和國外交部備有詳盡的中國駐外使、領館名單。香港居民可透過連結瀏覽有關這些使、領館的資料。

中國外交部「外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心」開通了24小時領事保護熱線（電話號碼︰(8610) 12308）。領事保護與服務應急呼叫中心會根據實際情況及需要，轉介香港居民的求助個案予入境事務處協助在外香港居民小組處理及跟進。詳情請參閱外交部網頁。

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記者：陳麗娜