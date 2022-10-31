【香港小姐再競選】何沛珈花1個月時間學傣族舞　Roxanne：我相信龜兔賽跑

TVB真人騷綜藝節目《香港小姐再競選》在10月29日播出，結果由陳懿德（Rachel）、李芷晴（Stephanie）、何沛珈（Roxanne）成最後三強。同時，何沛珈（Roxanne）贏「更上鏡小姐」、李芷晴奪「最佳進步獎」。而她們將於11月19日台慶夜，再爭奪冠軍寶座。

「更上鏡小姐」何沛珈（Roxanne）自於《愛．回家之開心速遞》演細龍生秘書Luna後，更見入屋，也讓觀眾看到不同面向的她！

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何沛珈：我相信龜兔賽跑

Roxanne在賽後於社交平台上載自己捧著花的相，分享自己成為《香港小姐再競選》五強之一的感受，更強調自己會保持初心：

五強感言，要感謝的人還有很多很多

感激給予我主持經驗嘅節目組，給予我演戲經驗的劇組，謝謝所有教導、鼓勵過我的人。透過這次比賽我才明白原來入行以後每一次的演出機會其實都是學習的機會，我能夠進步能夠有所改變，更多的要歸功於你們給予的機會。



入行兩年，不論是人生還是工作上都遇到過不一樣的難關，但這次比賽我證明了兩年後的我也不一樣了，更上鏡了。未來的日子我一定會做人做事都繼續保持初心，我相信龜兔賽跑，烏龜只要努力有堅毅不屈既精神，烏龜並唔俾兔仔差。

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花1個月時間學舞

Roxanne表演混合美態及力量的傣族舞，化身象徵美麗及智慧的「孔雀」為觀眾送祝福，並先後做出單腳站立等高難度動作。

在《愛‧回家》中大跳椅子舞的Roxanne，自小已是舞林高手，她受訪時透露為是次比賽首度接觸傣族舞，花1個月時間學習，直指是一大挑戰：「有半個月係學基本功，呢隻舞外柔內剛，充滿內在力量，但因為我嘅肌肉量好唔夠，所以減重同時又要做重訓。」

Roxanne續指專誠找來演藝學院老師幫忙排舞及訓練：「呢隻舞要求嘅柔軟度比我平時再勁多一倍，特別係要開肩開胯下腰，老師仲會踩住我幫我落得低啲，感覺同生仔一樣咁痛。」

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辭去護士一職

何沛珈（Roxanne）前名為何孟珊，於2020年參加香港小姐入行，年競選以「逆市筍工」作招徠，以年薪過百萬、可以周遊列國、彈性上班時間、收禮物等形容吸引佳麗，加上疫情爆發，原本為白衣天使的Roxanne辭去護士一職，毅然參選港姐。

Roxanne在決賽中未能正確答出TVB電視台標誌的顏色和胰臟英文的問題，最終五強止步，但獲TVB賞識簽約成為旗下藝員，留低發展演藝事業，而入行後她機會不絕。

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拍劇主持雙線發展

Roxanne加入TVB後參與資訊節目《東張西望》擔任外景主持，其後又有份主持抗疫節目《醫醫，我不想再病了》、《學是疫學非》。

她也參演處境劇《愛．回家之開心速遞》、《痞子殿下》、《新四十二章》、《寵愛Pet Pet》等劇集。

她曾在《開心速遞》中化身舞女郎穿上黑絲上陣大跳椅子舞，又以「潘金蓮」造型示人，成為劇集中的新一代「姣精」。

另外，Roxanne也有開設個人YouTube頻道，曾分享有關新冠肺炎的資訊。

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亡母支持追夢

Roxanne在去年《萬千星輝賀台慶》的「新人演員追夢」環節中，她提到自己在港姐最後五強時嚎哭是因為想起媽媽生前的話，「喺我參選前媽媽有病，但佢叫我唔好放棄，對生命、追夢亦都係。」她在首天拍劇後拿着造型照趕去醫院見媽媽最後一面。

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