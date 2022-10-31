【煽動刊物】《立場新聞》及兩前高層涉發布煽動刊物　辯方爭議10篇文章已逾檢控時限

▲ 已停運的《立場新聞》前總編輯鍾沛權（圖）、前署任總編輯林紹桐及《立場》母公司，被控串謀發布或複製煽動刊物罪。）（資料圖片）

已停運的《立場新聞》前總編輯鍾沛權、前署任總編輯林紹桐及《立場》母公司，被控串謀發布或複製煽動刊物罪，案件今（31日）於區域法院開審，母公司缺席聆訊。法官先處理控辯雙方的法律爭議後再作開審，辯方爭議控方依賴舉證的17篇文章中有10篇已超出檢控時限。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力，及或慫使他人不守法或不服從合法命令。

律政司由署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟代表，鍾沛權及林紹桐均由資深大律師余若薇代表，公司被告缺席聆訊。

本案原本由法官謝沈智慧處理，法官郭偉健甫開庭指，上周六（29日）得悉法官謝沈智慧因疫情需要隔離，無法處理本案，因此獲司法機構安排接手案件。

控方庭上透露將依賴17篇文章舉證，控辯雙方將爭議檢控時限，被告的犯罪意圖和控罪的合憲性。

就犯罪意圖，控方認為毋須證明被告有煽動意圖，只須證明被告知悉涉案的刊物具煽動意圖。辯方則指，控方須證明被告有煽動意圖，並指控方依賴舉證的文章中，有10篇已超出檢控時限。

辯方亦指，控方沒有進行「相稱性」的驗證測試，故爭議有關言論限制超越合理所需。辯方續指傳媒作為第四權有監察權，若文章包含少許批評便犯法，「咁傳媒唔使做㗎喇」。辯方又指傳媒有責任報道各方意見，報道殺人犯不代表支持殺人犯

辯方就檢控時限陳詞時指，控方依賴17篇文章舉證，警方於2021年12月29日拘捕被告，而《立場》在同年6月，即檢控時限前已將所有文章下架，不涉持續發布刊物。辯方亦澄清，並非指控方沒有權控以被告串謀罪行，但在檢控時限以外發布的文章應不予考慮。

控方則指，串謀控罪屬持續性罪行，故不受檢控時限所規限，當中10篇文章屬於「外顯行為」（overt act）。控辯雙方已完成陳詞，法官押後至明（11月1日）天裁決。

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記者：陳曉欣