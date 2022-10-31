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【朋輩影響】高中兒子堅拒同學誘吸大麻　鄧藹霖︰不快樂年輕人易行差踏錯

育兒經 13:54 2022/10/31

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鄧藹霖指出，不快樂的年輕人會成為行差踏錯的高危人士。（《青春本我》劇照）

孩子於成長路上，有些片段是我永遠不會忘記的。

記得次子唸高中時，有天甫放學回家，立即把我拉到一角，臉上神情肅穆得像有嚴重的事情發生了。「媽，剛才喺學校門外，阿祖跑過嚟搵我。」阿祖是他的同班同學，雖然不算是天天群聚的夥伴，但他們都是頗為稔熟的。

「阿祖從褲袋攞出一枝大麻煙！」我屏住了氣息，靜靜聽他詳述。「佢問我想唔想試。」相信當刻我的眼睛已瞪得挺大了。「我話呢啲嘢試咗會上癮㗎喎，點知阿祖堅持話唔會上癮嘅。」傻瓜，所有引誘人家吸毒的人都會編說這一套，有些人是為了騙人，有些人則是騙自己呢！

最新影片︰

「咁我問佢，呢啲嘢食咗會點？」年輕人富好奇心是正常不過的事情吧，但難道這趟他真的被引誘了？「阿祖話吸咗個人會好開心嘅。」我按捺不住了︰「咁你點回答佢呀？」「我咪話，咁我唔需要食嘞，因為我個人本來已經好開心啦！」我感動得緊緊地抱着他。

感謝主！我的兒子有足夠的獨立思考能力，絲毫沒受朋輩的影響；同時，也非常慶幸我們一家人的關係良好，不然他根本不會跟媽媽談及這事。

依據這事情的邏輯推敲，不快樂的年輕人會成為行差踏錯的高危人士呢！那麼，究竟是甚麼因素令年輕人不快樂？學業壓力、朋輩欺凌、愛情困擾等，都不及跟家人不和的負面影響呀！

那個晚上臨睡前，兒子跑來抱抱我說︰「媽，你放心！我係絕對唔會做令你傷心嘅事㗎！」

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「我的孩子快樂嗎？

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撰文 : 鄧藹霖

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