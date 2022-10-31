【燈火闌珊】蔡思韵周漢寧出席東京電影節　Cecilia被讚可愛：很開心可跟他們交流

▲ 蔡思韵與周漢寧攜電影《燈火闌珊》出席第35屆東京國際電影節。

電影《狂舞派3》、《哪一天我們會飛》監製陳心遙、ViuTV電視劇《婚內情》編導曾憲寧執導的首部長片《燈火闌珊》入圍第35屆東京國際電影節（TIFF）「亞洲未來」單元競賽部份，成為唯一一部於今屆東京國際電影節中爭奪殊榮的港產片。

電影日前在東京作世界首映，《燈火闌珊》兩位幕後主腦，聯同兩位演員蔡思韵（Cecelia）和周漢寧，一同現身首映禮，與影迷見面外，亦參與了記者會，海與外傳媒見面，分享他們的製作經過與感想。

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周漢寧首參與國際影展

首次參與海外的國際影展的周漢寧，感受到當地觀眾的熱情，說︰「今次是我首次參與海外的國際影展，日本觀眾的欣賞能力及感受能力，令我印象深刻，當中一些劇情亦令不少現場觀眾動容及流淚。」

周漢寧出席放映後見面會，印象最深刻就是被問如何創造他的角色，他謂︰「除了熟讀及鑽研劇本之外，我在開拍前都有跟導演好好溝通，清楚了解我的角色是代表甚麼，如何可以幫導演更清晰地闡述她想表達的訊息和故事。」



至於今次與電影《燈火闌珊》來到日本，他希望藉着電影想帶些甚麼訊息予觀眾？

周漢寧表示︰「電影中講述『失去』以及每一個人對待『失去』的方法非常細膩及淒美，同時也可以是充滿希望。我相信每種文化對待『失去』的方法都有所不同，但當中亦一定有一些共鳴點，觀眾可以在同與異之間發掘及感受屬於自己的感動。另外，日本也有很多霓虹燈，相信日本觀眾對霓虹燈文化會特別有共鳴，可以觸發更多思考。」

作為電影界新丁，周漢寧今次與張艾嘉（張姐）及任達華（華哥）兩位影帝影后級人馬合作，他坦言有壓力︰「壓力一定有，非常幸運遇上張姐和華哥兩位非常專業及親切的前輩，他們會盡量幫助我放鬆及投入。」

他續指：「和張姐的對手戲是最多的，非常感激她由第一天起一直把我視作演員及對手般看待，大家有商有量，在很多事情上她又會指點我，令我每一天工作都很安心。至於華哥，他的活力，以及對生命的熱情，對我影響良多，他教會我這是一個演員應有的態度。非常非常感謝張姐、華哥、導演及監製對我的信任及一直以來的扶持！」

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蔡思韵學日文與影迷會面

至於Cecilia，在出發前特意學日文作簡單的自我介紹說：「只學了兩句，但都講得不太順暢，好緊張呀！」

不過影迷卻大讚她講得很好，很可愛！雖然要面對語言隔閡，但她仍感朋到日本影迷對《燈火闌珊》的愛：「在觀看電影時看到大銀幕上有日文字幕，別有一番風味，另外日本觀眾比我想像中的熱情，很開心可以跟他們交流呢！」

Cecilia在記者會上，亦分享了她今次演出角色的經過：「導演給我很大的自由度和空間去演繹這角色，對於彩虹這個角色，最重要是與媽媽美香（張艾嘉飾）之間的關係，要面對喪失父親，同時可能要離開香港，再加上與媽媽之間的愛恨交纏關係，是很多母女之間都常出現的問題，在這次演出當中，亦令我反思自己與母親的關係，亦幫助我與張姐的演繹，亦很多謝她這位經驗豐富的前輩，在這次演出上有很多提點及幫助。」

▲ 《燈火闌珊》

日本影迷支持



今次《燈火闌珊》在東京國際電影節大獲好評，有日本影迷表示「不知為何，由電影開始一直哭到散場，被電影牽引起很多複雜的情緒及感覺」，同時亦有影迷感謝團隊帶了這麼優秀的電影到來，表示：「電影有一些不落俗套的輕鬆場面，導演掌握良好的溫度，完全不像首次執導作品。」

另外也有說：「這是一部關於延續和轉化『希望』的劇情片，感覺上導演、演員和監製全體合力完成一個作品，非常好看，請務必要在日本公映。」

能得到日本影迷的愛戴，監製陳心遙及導演曾憲寧希望日後能到日本多作交流，其中陳心遙表示：「有東京的觀眾一直留意我參與的作品，但是好奇為什麼只有這麼少製作面世，看來我回港後要加把勁寫劇本和開戲。我也希望香港電影工作者加油，製作更多好看的港產片和世界的觀眾分享。」

曾憲寧亦說：「希望有機會跟是枝裕和導演碰面，他是其中一位很喜歡的日本導演，而且不久前才讀過的創作筆記，很希望有機會親身向他請教。」

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