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【飲食速報】中環隱世炭火燒鳥小店  邊食邊欣賞日籍大廚的廚藝

休閒消費 14:11 2022/10/31

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中環九如坊隱藏著不少精緻的食店，當中不乏具特色的食店，日式炭火燒鳥專門店鳥世一位於九如坊的隱世小街，店內裝璜猶如日本繁盛街道的後巷隱世小店，並由擁有超過30年日本料理經驗的日籍廚師主理。

鳥世一只提供十多個座位，中間的「吧位」圍繞著一個以玻璃分隔開的炭火烤爐，食客可以近距離觀賞大師的廚藝，但炭燒味不會傳到食客身上。

最新影片推介: 

該店的大廚是來自日本大阪，並擁有超過30年日本料理經驗的森分秀樹，他擅長日本割烹(日本高級料理)及日本創作料理。基本上，森分秀樹可以把一隻雞分成15個部位，各有特色及處理方法，要快手、落刀要準。森分秀樹的招牌之一是雞腎千層，燒至如薯片般薄脆的雞皮包裹著雞肉和雞腎及韭菜，材料的熟度並不一致，因此三樣食材都燒至恰到好處雞肉嫩，雞腎惹味，韭菜香，是相當考驗師傅的技術和經驗。

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此外，鳥世一採用日本備長炭，於高溫炭火度高達300至400度的炭火鎖住肉汁，並能將鳥類的腥臭味辟走，取而代之是烤肉的香氣及獨有的淡淡炭香味。其炭火燒鳥提供多個特色部份，包括雞心、雞皮、雞冠、雞翼、雞腎、雞肝、雞腿、甚至雞橫隔膜、雞食道、雞提燈、雞掌肉、雞頸皮、雞皮胸、雞腿根，和雞甲狀腺等。

該店提供午市行政定食、單點，並提供廚師發辦(Omakase)。此外，鳥世一與人氣酒藏寒紅梅合作的純米大吟釀。

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責任編緝：陳珈希

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餐廳情報 美食 雞肉 日式料理

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