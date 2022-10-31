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【小兒濕疹】濕疹嬰兒餐飲盡早加入花生　醫生建議︰恆常進食預防花生敏感

兒童健康 14:23 2022/10/31

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有醫生建議患濕疹的嬰兒恒常進食花生，以預防花生敏感。（iStock圖片）

看見幼兒因為食物、環境而引致的痕癢、紅腫，甚至呼吸困難，是一件很可怕又束手無策的事。特別是看見他辛苦得只管大哭，但不懂表達感受的時候，更加叫人心酸。

最新影片︰

我趁那天遇到兒童過敏、免疫專科蔡宇程醫生之便，請他講講有關問題。蔡醫生說，至目前為止，醫學界仍未能確認兒童出現過敏症的原因。最常引用的理論是「衞生假設」（Hygiene Hypothesis），即當社會環境衞生情況改善，兒童減少接觸傳染病，於是導致整體人口的過敏症出現率升高。而過敏症的成因，可分為先天和後天，只有非常少數的患者，是因為基因病變的問題而患上過敏症。至於後天或環境因素，例如精神壓力、空氣污染等，亦可引起或加劇過敏症的出現。

「我們亦了解到各種過敏症之間的互動，例如食物敏感與濕疹是息息相關的。」蔡醫生解釋。「因此，患有濕疹的嬰兒應該盡早於六至十二個月大的時候，就應該提早將花生加入日常的餐飲內，並必須恆常進食來預防花生敏感。」各位有小孩的家長，務必多多留意了，如有疑問，必須請教你的家庭醫生。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「有關小兒過敏症與濕疹

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撰文 : 李韡玲

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