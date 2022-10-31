【聲夢傳奇】JW男友葉韋彤被破產後首現身　孖王灝兒到主題公園玩樂

▲ JW男友葉韋彤被破產後首現身，孖王灝兒到主題公園玩樂。

歌手JW王灝兒的男友葉韋彤早前跟父母遭一間財資公司入稟高等法院申請破產，事後JW更被網民指她「泊錯岸」，對此JW早前出席活動時強調跟男友一直互相扶持，大家講心唔講金。

JW當時還表示男友心情還好，笑言有她這個「開心果」在旁，又說跟男友生活如常，她會繼續努力工作，強調家族破產一事未有影響感情，絕不在意外界看法。

【聲夢傳奇】男友家族遭入稟破產被指豪門夢碎 王灝兒願相扶持：我哋講心唔講金

最新影片推介：葛綽瑤專訪

與男友情不變

今日（10月31日）JW的好友羅天宇在社交網上載多張到主題公園玩樂照，當中JW與男友葉韋彤一同現身，還有陳瀅與緋聞男友周嘉洛都有份出席，見眾人齊齊穿上黑色衫配以迷彩褲，其中更見他們一起扮喪屍上身，認真好笑。

其中一張眾人大合照，見葉韋彤亦笑得開心，似乎的確就如JW所說他的心情沒受破產一事影響，而JW亦以行動證明與男友情不變。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

與男友感情要好

JW跟男友Tarzan相戀近5年，二人不時在社交平台放閃，她曾在訪問表示與男友已到適婚年齡，視對方為終身伴侶，至於婚期可會受事件而延遲，JW謂現在事業為先，加上將開拍《痞子殿下2》和推出新歌，要為事業努力衝刺。

她又指跟男友Tarzan沒有結婚限期，現在醫學發達，遲點生小孩也沒所謂。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R