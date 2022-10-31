【童你Chat】幼稚園派對學習分享與社交　校長籲：家長勿以平板電腦當玩具

▲ 陳校長呼籲家長不要用平板電腦當玩具給小朋友玩。

10月31日是萬聖節，是大小朋友扮鬼扮馬的同樂日子，位於油塘的保良局方王錦全幼稚園，師生們都穿上可愛又特別的服裝，一起玩遊戲師生同樂！幼稚園老師用心地製作了大型迷宮讓小朋友勇闖、外籍老師用英語說故事、用真南瓜製作手工、還有玩電筒及踩氣球等不同的遊戲，一班小朋友都非常興奮！活動期間老師及同學均用英文交流及溝通，愉快地掌握學習英語。

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TOPick記者今日走訪了保良局方王錦全幼稚園，看看他們萬聖節Party的盛況，一班小朋友都經過悉心打扮，玩遊戲時都相當投入和興奮！一班老師用心製作的道具，也成為了小朋友的玩具，而該校校長陳希婷接受訪問時，分享玩具對於小朋友成長過程中的重要作用，還有家長如何處理小朋友扭計要買玩具等問題。

活動中學英語

穿上萬聖節服飾與學生同樂的陳希婷校長說：「今日是個很開心的日子，小朋友也穿着很漂亮的衣裝返學校，我們也預備了不同的遊戲節目給他們包括迷宮、圖工，我們都希望帶給小朋友很開心的環境，當中也是一個學習，可以學習與人分享或者是社交，甚至是我們都會提供很多英語的語境給他們，可能會有些storytelling（說故事），讓他們都可以融入Halloween的氣氛。」

家長選玩具注重功能性忽略社交

玩具在小朋友的成長中佔據一個重要的角色，是小朋友成長的好夥伴，有些玩具更可能會成為一輩子的記憶，對此陳校長說：「玩具是一個很好的媒體及一個很有價值的教學工具。」不過家長去選擇玩具時，會注重功能性大於一切：

家長會去選擇一些比較有教育性或操作性大的玩具去培養孩子們一些語文或計數技巧，但很多時候都會忽略了玩具最主要是幫孩子們發展社交，甚至是透過玩玩具的時候去發洩他們的情緒，所以我們選擇玩具是要全方位的去選擇。

平板電腦當玩具

另外，有些家長可能覺得這些玩具很可愛、很漂亮就買給孩子玩，忽略了年齡限制，因為很多玩具上都有寫明幾歲適用，應該要配合年齡去選擇玩具。陳校長都提到，平板電腦當玩具這個問題，因為它是單向的，對眼睛又不太健康，

這個是少了互動，令小朋友更加缺乏了社交的溝通，所以你會發覺現在很多小朋友都是不太喜歡與人說話，或者不太喜歡與人玩。

陳校長強調玩具應該是讓小朋友全面發展的，所有今日藉著萬聖節，校長和一班老師安排的節目都是很多互動性「溝通是雙向的，這一點是非常重要。」

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以小朋友相反性格去選玩具

有時家長會問到，應否按照小朋友的性格去選擇玩具？陳校長說：「其實我們是會看性格的，不過是有少少相反，如果孩子們比較文靜，我們是要多些培養他與人溝通及社交能力，反而要玩多一些boardgame（桌上遊戲）或者互相扮演，例如家庭角色等等，會讓小朋友多些去表達和溝通，相反如果孩子們比較好動，已經很喜歡玩一些戰爭遊戲和槍的時候，反而我們要給他一些平靜的玩具去調節，讓他也可以培育專注力，因為好動的小朋友可能未必太專注，所以我們要掉轉，給他們一些積木讓他們可以培育專注力。」

建議親子製作玩具

很多時候我們經過玩具店，都會看見小朋友哭鬧扭買玩具，陳校長坦言小朋友扭買玩具，其中最主要的原因是貪新忘舊，他們會說：「我玩完呢個，唔好玩啦！想買新嘅！」陳校長建議可以親子動手製作玩具：

例如用一些環保物料，今日我們都有很多環保物料去製作一些玩具或者一些實物與小朋友一起玩，這樣會令小朋友更加有新鮮感，或者他自己去製作一些玩具時，他更加會有不同方法去玩這玩具，或者他會自己計劃如何玩這玩具，這樣會更加有樂趣，當小朋友懂得這樣後，扭買玩具的情況會更加少。

而且親子製作玩具，更可以增強溝通及加深親子感情。

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記者:陳麗薇