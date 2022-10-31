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【檢測登記碼】市民收不登記強檢就要收錢不實訊息　前區議員質疑將兩類服務混淆相關目的

社會 15:00 2022/10/31

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(前區議員楊彧FB)

政府早前指，願檢盡檢人士要在安心出行內設的檢測登記碼一欄進行登記，11月才可繼續免費檢測。有網民關注如趕不及在10月底前登記，屆時前往檢測，是否要支付檢測費用。醫務衞生局發言人澄清指，願檢盡檢人士只要登記檢測登記碼，即可免費檢測，不會因為趕不及在10月底前登記，而將要付費檢測。

前區議員楊彧今日（31日）在社交平台表示，這數日收到不少街坊傳訊息過來，指不登記強檢就要收錢，今日還說10月內要登記，否則就以後都要收錢，提醒此為不實資訊，指「有心人特登將兩類服務混淆」，質疑相關目的。

根據網上流言，稱「登記咗先可以免費核酸檢測，如果唔係就要收錢」、「強檢都一樣要收錢」，又指今日(31日)是最後一日登記，不少市民都收到相關訊息。

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責任編輯：余思嵐

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