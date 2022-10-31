【安心出行】更新至3.5.0增3大功能　包括確診者可申報快測陰性回復藍碼

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安心出行有更新，政府資訊科技總監辦公室發言人表示，已推出最新3.5.0版本，新增功能包括在同行人士的疫苗通行證加入自動檢測「紅、黃碼」功能，另外，新增按鈕方便用戶申報快速測試陰性結果，方便確診用戶於第七天或其後可直接以「安心出行」程式「一鍵申報」提早完成隔離規定。

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資科辦指，安心出行3.5.0版本主要更新包括3方面：

1/在同行人士的疫苗通行證加入自動檢測「紅、黃碼」功能 2/新增按鈕方便用戶申報快速測試陰性結果，確診用戶如已接種至少2針，最早可於確診第7日在程式內選擇「快速抗原測試陰性結果或康復出院聲明」按鈕，申報後紅碼會隨即回復為藍碼 3/如用戶曾經確診並將康復紀錄二維碼設定為疫苗通行證，程式會在康復紀錄過期或失效後提醒用戶須更新疫苗接種紀錄

發言人提醒市民，可在安心出行內檢查及更新程式版本，或直接到各應用程式平台更新安心出行程式至最新版本，無須刪除舊版本重新安裝。更新程式並不會影響經已儲存在用戶手機程式內的出行紀錄。

如市民使用安心出行遇上問題，可致電電話熱線（2626 3066）或到設於25個港鐵站的流動支援站尋求協助。

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責任編輯：江麗盈