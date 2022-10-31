  • 27°C
香港時間 : 20221031日 (週一) 16:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安心出行】更新至3.5.0增3大功能　包括確診者可申報快測陰性回復藍碼

社會 15:17 2022/10/31

分享：

分享：

熱門 梨泰院人踩人 季前賽 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

（資料圖片）

安心出行有更新，政府資訊科技總監辦公室發言人表示，已推出最新3.5.0版本，新增功能包括在同行人士的疫苗通行證加入自動檢測「紅、黃碼」功能，另外，新增按鈕方便用戶申報快速測試陰性結果，方便確診用戶於第七天或其後可直接以「安心出行」程式「一鍵申報」提早完成隔離規定。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

資科辦指，安心出行3.5.0版本主要更新包括3方面：

1/在同行人士的疫苗通行證加入自動檢測「紅、黃碼」功能

2/新增按鈕方便用戶申報快速測試陰性結果，確診用戶如已接種至少2針，最早可於確診第7日在程式內選擇「快速抗原測試陰性結果或康復出院聲明」按鈕，申報後紅碼會隨即回復為藍碼

3/如用戶曾經確診並將康復紀錄二維碼設定為疫苗通行證，程式會在康復紀錄過期或失效後提醒用戶須更新疫苗接種紀錄

發言人提醒市民，可在安心出行內檢查及更新程式版本，或直接到各應用程式平台更新安心出行程式至最新版本，無須刪除舊版本重新安裝。更新程式並不會影響經已儲存在用戶手機程式內的出行紀錄。

如市民使用安心出行遇上問題，可致電電話熱線（2626 3066）或到設於25個港鐵站的流動支援站尋求協助。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：江麗盈

 

相關文章

【檢測登記碼】網民關注11月無登記碼要付費檢測　醫衞局發言人澄清：即場登記即可
10:48 2022/10/26
【檢測登記碼】網民關注11月無登記碼要付費檢測　醫衞局發言人澄清：即場登記即可
【防疫措施】科大12月起全面取消訪客預先登記　11.5起逢周末開放校園惟要出示疫苗通行證
16:51 2022/10/26
【防疫措施】科大12月起全面取消訪客預先登記　11.5起逢周末開放校園惟要出示疫苗通行證
【復常之路】政府謹慎考慮0+0　梁柏賢：希望政府盡快有復常的路線圖
10:41 2022/10/28
【復常之路】政府謹慎考慮0+0　梁柏賢：希望政府盡快有復常的路線圖
【檢測登記碼】市民收不登記強檢就要收錢不實訊息　前區議員質疑將兩類服務混淆相關目的
今日 15:00
【檢測登記碼】市民收不登記強檢就要收錢不實訊息　前區議員質疑將兩類服務混淆相關目的

你可能感興趣

【檢測登記碼】網民關注11月無登記碼要付費檢測　醫衞局發言人澄清：即場登記即可
10:48 2022/10/26
【檢測登記碼】網民關注11月無登記碼要付費檢測　醫衞局發言人澄清：即場登記即可
【防疫措施】科大12月起全面取消訪客預先登記　11.5起逢周末開放校園惟要出示疫苗通行證
16:51 2022/10/26
【防疫措施】科大12月起全面取消訪客預先登記　11.5起逢周末開放校園惟要出示疫苗通行證
【復常之路】政府謹慎考慮0+0　梁柏賢：希望政府盡快有復常的路線圖
10:41 2022/10/28
【復常之路】政府謹慎考慮0+0　梁柏賢：希望政府盡快有復常的路線圖
安心出行 疫苗通行證 疫情 科技產品 手機Apps 快速測試 QR Code 疫苗 政府資訊科技總監辦公室 港鐵

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾