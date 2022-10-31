【食用安全】港男自製生醃蟹稱步驟安全　食安中心：醃製生蟹不能消滅寄生蟲

▲ 港男自家製生醃蟹 自稱步驟「一絲不苟」極安全

不少人亦熱愛吃醃製生鮮，更有部分人會選擇自家製作。一名港男日前自家製作潮州生醃蟹，並強調製作過程十分嚴謹，「一絲不苟」。可是大部分網民亦憂慮其安全並恐令事主身體感染寄生蟲，惟遭事主反斥「食太陽蛋都有機會有沙門氏菌啦！」，惹起熱議。

日前一名男子於香港討論區上以「潮州生醃蟹。。。呵呵唧」為題發文，指自己於早前因見三點蟹「當造」，故便購買回家製作潮州生醃蟹。由事主所分享的圖片中可見，他使用了大量的蔥、芫荽、蒜頭以及辣椒作為醃料，醃製生蟹用。

事主更表示製作傳統潮州生醃絕不會用淡水食材，每個步驟他更堅持「一絲不苟」，更提醒網民，「食落肚嘅嘢，唔好亂嚟啊！」，更給予「溫馨提示」予網民，「所有食材，無論係蛋、瓜菜、魚、蝦蟹及肉等！徹底煮熟進食方為穩妥！」，貼文一出引起網民的熱議。

有部分網民表示「流口水」，亦有網民表示「以前細個食咗好多生醃蟹、墨魚、獅蚶，生明太子，原汁原味」表示讚同事主的做法，但大部分網民亦對事主自製生醃蟹「不敢苟同」，直呼其為「勇士」，對其食用安全表示憂慮：

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雖然，不少網民對自製生醃蟹的安全性存疑，直言自己「自助餐食一打生蠔起跳」，但若是吃生蟹則要想想。事主更直斥認為吃生醃蟹不妥的網民，表示為何吃其他生食就不覺有何不妥，「但點解蟹就好似好得人驚噉！」更直言若不敢吃生蟹只是怕有寄生蟲或是細菌的話，吃任何食物也有機會有，「食隻太陽蛋都有機會有沙門氏菌啦！」，故並不認為吃生醃蟹有何問題所在。

醃製生蟹並不能消滅細菌和寄生蟲

根據香港食安中心所指，因磅蟹的生活環境極有可能存在寄生蟲，故在其身上發現寄生蟲並不罕見。一般而言，進食生或半生熟的蟹會增加患上食源疾病的風險。

以酒、醋、豉油、蒜頭及辣椒等醃製生蟹也不能消滅這些細菌與寄生蟲。只有把蟹徹底煮熟，才可避免染上這些病原體引致的疾病。呼籲市民避免進食生或半生不熟的蟹，例如上海菜、江蘇菜和浙江菜的醉蟹和韓國菜的醬油蟹。

而且，生長在不同環境的蟹可能帶有不同的病原體：

淡水蟹：衞氏並殖吸蟲(又稱為肺吸蟲)

生長在熱帶、亞熱帶和溫帶淡水和鹹淡水域的蟹：可能感染天然存在於水域的霍亂弧菌

生長在河口和近岸水域的蟹：體內則可能有副溶血性弧菌。

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責任編輯：羅嘉欣