【梨泰院人踩人】梨泰院看婚宴場地遇死劫　男友急救1小時未婚妻仍天人永隔

南韓首爾梨泰院於本月29日發生人踩人慘劇，造成至少154人死亡。有死者家屬悲慟稱，自己的外甥女原本明年5月結婚，萬聖節當天，兩人到梨泰院看結婚會場，豈料遇到死劫，男方被救醒後，立刻幫未婚妻做CPR急救，1小時沒有間斷，卻還是天人永隔，讓家人心碎。

綜合韓媒報道，當天一名金姓女子和未婚夫到梨泰院看結婚場地，離開時正好步入了死亡小巷，遭遇推擠意外，當時人潮像是海浪一般，一波一波湧上來，男方想保護未婚妻也沒有辦法。

最後男方也被擠到昏迷，幸成功被抬出並實施CPR救醒，他一醒來發現未婚妻也失去意識，立刻CPR救人，但奮力急救了1小時，還是救不回未婚妻的性命，眼睜睜看著未婚妻在眼前離世。

家屬難過透露，金女從小成績優異，考上首爾的名門大學，年紀輕輕就考上公務員，定時寄錢回家給家人幫助生計，是全家人驕傲的女兒，原本預計2023年5月要和男友結婚，正在籌備結婚事宜，沒想到卻遇上死亡意外，家人得知噩耗後立刻趕到首爾，看到女兒遺體的瞬間悲痛欲絕，露出不敢置信的表情，讓人心碎。

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責任編輯：王明芳