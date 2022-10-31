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【上海疫情】上海迪士尼應疫情防控要求今起關閉　暫未有恢復營運時間

社會 15:41 2022/10/31

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上海迪士尼度假區因疫情防控要求即日起關閉。（上海迪士尼度假區網站）

上海迪士尼度假區今日（31日）在其官網發出通知，表示根據疫情防控要求，度假區包括上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園將於即日起暫時關閉，如有恢復營運的時間，將及時告知公眾。

上海迪士尼度假區在通知中提到，持有今日或之後上海迪士尼樂園門票的遊客，可在樂園恢復營運後的六個月內任選一天到訪，屆時遊客可在樂園入口閘機處出示購票時使用的身份證或者旅行證件，換取當日門票，無需提前預約。若然遊客因故在未來六個月內無法到訪的遊客，可以進行退款。

綜合內地媒體報道，新任上海市委書記陳吉寧上任後曾召開疫情防控工作專題會議，曾提及堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、及「動態清零」總方針。據上海市衛健委的通報，10月30日上海新增本土無症狀感染者10例，但無新增本土確診病例。

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責任編輯：江麗盈

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