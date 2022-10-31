【基層醫療】學院料持續發展基層醫療　需每年至少培訓100名家庭醫生

▲ 學院料持續發展基層醫療，需每年至少培訓100名家庭醫生（資料圖片）

今年《施政報告》提出「一人一家庭醫生」理念，香港家庭醫學學院預計，香港每年需要至少有100個家庭醫生培訓職位，才可提供可持續的基層醫療服務。

《施政報告》提出成立基層醫療管理局推展基層醫療服務，並將於今年內推出的「基層醫療健康藍圖」，推廣「一人一家庭醫生」，及推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，即資助經地區康健中心轉介患糖尿病和高血壓高風險市民到私營界別作檢查和治療的一半費用。

香港家庭醫學學院對施政報告建議表示歡迎，認為「基層醫療健康管理局」，可以更有效地統籌及管理公私營界別的基層醫療服務，而香港有超過7成基層醫療服務由私人醫生提供，政府向私營機構購買服務可讓私營機構有效率地分擔公營機構日益增加的工作量。

學院解釋，家庭醫生接受專門培訓，協助病人和家人管理急性和慢性疾病，為病人提供預防性護理；並為病人在整個生命旅程中，統籌不同專科的醫療護理需要。學院又預計，香港每年需要至少有100個家庭醫生培訓職位，才可為750萬人口的本港提供可持續的基層醫療服務。

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記者：鄧凱文