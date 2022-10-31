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【暴動判刑】涉參與暴動及拒捕　20歲男生判入教導所

社會 15:44 2022/10/31

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涉參與暴動拒捕罪成，20歲男生判入教導所。（資料圖片）

26歲工程師涉於2020年7月1日刺傷防暴警，同日登機離港時被捕，早前與另外兩名涉事學生承認暴動等罪，工程師及21歲學生早前被判入獄5年及33個月，餘下的20歲男生今（31日）於區域法院被判入教導所。

法官姚勳智判刑時指，當日的暴動由非法集結演變而成，案發於銅鑼灣鬧市，逾300人參與，規模龐大，影響道路使用者，亦造成警員受傷，判刑時可以4至5年或更高刑期量刑。

法官續指，被告曾以雪糕筒設路障，及後被制服時又抗拒警員，但考慮到其角色及參與度較低，犯案時年輕及沒有案底，認罪節省法庭時間，因此認為更生對被告更重要，遂按報告建議判他入教導所，並寄語被告好好反省，服刑後繼續學業及照顧家人。

被告黃鈞華（26歲，工程師）、羅玨琛（20歲，學生），及周霈霖（21歲，學生）早前承認1項暴動罪。黃另承認1項有意圖而傷人罪，羅及周分別承認1項抗拒或阻撓在正當執行職務的警務人員罪。

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記者：陳曉欣

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