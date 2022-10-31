【防疫措施】田北辰批打牌戴口罩及飲食去角落頭措施零邏輯　市民被措施弄得「七國咁亂」

▲ 實政圓桌立法會議員田北辰。(資料圖片)

政府上周放寬若干社交距離措施，包括放寬宴會人數上限至240人、餐飲處所可以12人一枱，以及本周四（3日）起，解除對餐飲同表列處所的營業和堂食時間限制等。實政圓桌立法會議員田北辰今日（31日）表示，室內抗疫措施無所適從、零邏輯效果低、無道理。

田北辰在社交平台指，若市民租用「Function Room」（多功能房），邀請家人或朋友，一同吃飯、打麻雀、玩Board game（桌上遊戲）、及啤牌等等，市民除了需要打齊3針及掃「安心出行」外，房間的間隔及活動也會影響其防疫要求「打麻雀嘅時候一定要戴住口罩，唔可以一邊食嘢同飲嘢。如果真係要嘅話，就要行去角落頭，或者返去餐飲嘅區域。咁玩board game、玩啤牌又係跟咩嘅防疫限制呢？係麻將天九處所、定派對房間？而且有啲房可能冇間隔，咁又點分邊一個區域係可以飲食，邊一個又唔可以呢？」，市民被措施弄得「七國咁亂」。

他又指在宴會中，政府規定參加者不可以拿著酒杯四周走動，只能戴著口罩與其他人交流打招呼，只有坐在餐枱進食時，方可除下口罩，他直言：「我就諗唔明喇」，他解釋出席宴會時，參加者必定會頻繁走動，並與朋友聊天、敬酒等。

點解唔可以拎住酒杯行到過去先除一除口罩、飲啖酒、之後再戴返呢

他認為政府對市民出入表列處所及餐廳已有一定要求，包括接種疫苗及掃「安心出行」，不解政府為何仍限制某處所不可飲食。建議政府統一室內防疫措施，這是最簡單、最有根據的做法，又指有很多專家也認同此建議。

所有室內處所一定要戴口罩，但飲嘢食嘢嘅時候就可以除，以宴會為例，你可以戴住口罩，拎住杯嘢飲周圍行，當你要飲嘅時候先除一除，再戴返

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責任編輯：余思嵐