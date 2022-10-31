【創業追夢】疫下創業獲CEO爸爸一句話點醒　黃澧婷攻美甲店：雙手是無形名片

▲ 黄澧婷 的父黃偉雄，是中原地產亞太區總裁，到底CEO爸爸如何培育女兒成長？又在創業上教了她甚麼秘笈呢？

成功需父幹？對黄澧婷 （Cassandra）來說，只說中一半。其父黃偉雄是為中原地產亞太區總裁，屬香港商界猛人之一，作為虎父並沒著女兒朝地產界邁步，反而鼓勵她為自己理想進發。然而，當自小愛時裝的她初嚐時裝買手後，明白夢想與現實總有落差，而她沒竟放棄美夢，反而投資和接管Eightyeight美甲店的當上主席兼董事總經理，大概是要告訴大家「要齊家，先修甲」整理雙手儀容比時裝更為重要。

在Google搜尋器查找關於Cassandra資料，發現一則2016年的報道——中原地產亞太區總裁黃偉雄斥資2,900萬元，購入中環半山敦皓中高層複式單位，面積936呎，呎價達3.1萬元，作贈予愛女黃澧婷。那時黃父抱著的心態是：「女兒不少同學居於干德道，我常開車送他們回家，對干德道有感情！單位作投資收租，不排除日後自住…… 」

讀書與實戰是兩回事

生女怎不知女心肝？當時黃父已知仍留學倫敦時裝設計學院的黃澧婷（Cassandra）鍾情室內設計，更表明雅室的設計交由愛女親自操刀。

大可預見到設計在Cassandra生命中，是不可或缺的生活態度，難怪她到英國著名設計學院聖馬田（Central Saint Martins）和London College of Fashion選修時裝設計系，畢業後更獲得英國名牌招手當買手一職。

「我慶幸能加入英國時裝品牌Alexander McQueen，獲得採購工作一職的機會，做了差不多3年，雖只是一名junior的buyer，但讓我學習到在透過裝觸覺為公司揀選精品時，要從商業角度考慮，從而學到所購入的時裝能否取得可觀銷量和收益呢？」

雖則3年內未見過創作總監Sarah Burton，不過在這個工作團隊學懂一樣重要事情：「看事情別只看自己，要看市場需求和每個同事的不同見解，從中作出適當的判斷。」

▲ 入主美甲店，Cassandra自己採購來自不同國家（如美國、韓國、日本等）國家達500種甲油色彩供給美甲師應用，讓她們可盡情發揮。（圖片：被訪者提供）

「讀書和工作確實是兩碼子的事情，是非常大分別。也讓我意識到現在所營運的時候，在觀察市場需要時，會找相關同事一起商討和決策。」

三年過後，終於體會夢想跟現實大多時貨不對辦，而夢想也非商品，不受「商品說明條例」監管，而能夠可做的，就是把個人經驗累積起來，來「追回」當中的落差。

Cassandra決定把時裝設計夢放下，轉到藝術行業工作，她代理多名藝術家及組織藝術相關的活動，卻因此造就她創業機會，成立一間藝術和活動管理公司 POA，專門從事業務發展、項目統籌和策略規劃等工作。

其後，因一次美甲服務給她賓至如歸的感覺，於是她在疫情下投資和接管Eightyeight及Busybee。她說：「時裝、藝術及美容互相有連繫的，都是環繞着美學。而美甲是所有女士生活的一部分，如將一雙手變成一張無形的卡片，不言不語透過握手，就能給人一個既定印象。」

「今年初至4月（第五波疫情）美容店需要暫停開放，這幾個月對大家來講是很大衝擊，對疫情仍有很多未知之數，有很多不確定性，難以為公司作出發展計劃，我只能為在這期間做好準備。」

▲ 在Alexander McQueen工作時，放工後更同事一起happy hour，聯繫感情。（被訪者提供）

把行業專業化設首席美甲師

別以為世紀疫症讓Cassandra措手不及，她有感以前因熱愛做背包族（曾揹着背包曾到訪過逾44個國家），從遊歷之中獲得不少寶貴體驗，如到過非洲當義務英文教師，又或在國家公園當過照料野生動物的義工。

「在旅途中曾遭遇許多難忘經歷，也學識到如何應變及化解危機，令自己可以面對突如其來的事情或挫折，以至冷靜地可以找出解決方法。」

是以受疫情影響下，她寫下3樣事項在to-do list上：讓員工安心；與客戶保持聯繫；為了控制成本，在非常時候也要跟業主要求減租。誠然，怎能少了得人生重要導師她的父親——黃偉雄。

▲ 爸爸是她的role model，雖然日理萬機，但總會抽空出席家人重要飯局。（圖片：被訪者提供）

「給我人生最大的支持是我的父親黃偉雄，他是中原地產亞太區主席兼行政總裁，日理萬機，需要管理6千人。他經常熱心公益，並以身作則，為我樹立好榜樣。而跟我的相處方法，是亦師亦友，讓我回望過去，他在成長中擔當從旁協助的一角，不斷鼓勵我嘗試新事物。無論升學或工作，都讓我可自主選擇，發揮所長及興趣，增加自信心，養成我獨立及負責任的個性。」

只因父親曾告訴她：「能將自己的興趣發展成事業是極理想的事情。」

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是以，她深深明瞭處世的重點是要建立良好的人際關係及網絡，才有助自己發事個人事業。「自小父親都教導我如何與人相處，著重培養我的品格，讓我無論與任何階層或專業的人士相處，也要恪守承諾，做個有誠信的人。而員工是公司最大的資產，而不是只看帳目數字呢！」

而她也在這段期間為店舖做準備，重新裝修店舖外，也著旗下美甲師設計新的美甲款式，利用創作來紓緩面對疫情的不安情緒，而為了讓美甲師的形象更專業，她表示正計劃建立首席美甲師的職位，並提供更多晉升機會。「美甲師並非純粹的美甲護理工作，而是包含藝術創作思維，所以要提高美甲師團隊的服務質素，必須鼓勵她們持續進修，以及培訓新入職的人才。」

記者：黃鑑江