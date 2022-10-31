【販運毒品】公屋內藏逾59公斤可卡因　父女同被捕

▲ 警方在葵涌一公屋單位以涉嫌販運危險藥物拘捕一對父女。（黃傑偉攝）

警方毒品調查科於昨日（30日）在葵涌一公屋單位以涉嫌販運危險藥物拘捕一對父女，被捕2人年齡分別43及16歲。

毒品調查科行動組(3c)高級督察曾憲釗指，警方根據線報於10月30日早上7時30分突擊搜查葵涌葵聯邨一公屋單位，在單位內一旅行喼及旅行袋檢獲重59.5公斤可卡因，市值5100萬元，隨即以販運危險藥物罪名拘捕43歲男戶主及其16歲在學女兒，相信二人均涉及販運及儲存危險藥物。被捕43歲男子將於明日（11月1日）早上在西九龍裁判法院提堂。

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警方發現有販毒集團為逃避警方追查以租用公屋單位儲存毒品，警方提醒市民以租用公屋販毒或其他不法行為會觸犯房署條例，單位會被房署終止租約及沒收而禍及家人。市民如發現販毒活動可致電警方熱線25271234。

警方指，販毒集團會以金錢利誘欠債及有經濟問題人士，提醒市民不要被金錢利誘論為毒販工具，警方重申販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁。市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉