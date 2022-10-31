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【創新科研】城大研智能口罩檢測呼吸及咳嗽　可進行長期和系統性監測

社會 15:57 2022/10/31

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（左起）汪建平、李文榮及機械工程學系博士生索姣。（城大提供）

香港城市大學團隊開發物聯網智能口罩，結合超薄納米複合海綿結構的聲波感測器，利用深度學習方法對各種呼吸聲音，包括呼吸、咳嗽和說話，進行檢測與分類，有助對幾種常見的咳嗽相關疾病，進行長期和系統性監測、篩查和診斷。相關論文已在高影響因子期刊《先進科學》發表。

有關研究由機械工程學系講座教授李文榮、電腦科學系教授汪建平，及生物醫學工程學系副教授于欣格共同領導，港大中醫藥學院沈劍剛團隊亦作出重要貢獻。智能口罩綜合碳納米管/聚二甲基矽氧烷（CNT/PDMS）納米複合材料，製成超薄柔性寬帶聲波傳感器，厚度400微米，可在靜態與動態壓力測量範圍內實現高靈敏度，其靈敏度高達4000赫茲，可用來追蹤、分類和識別呼吸、說話與咳嗽共3種不同類型的呼吸活動，還可識別語音。

團隊早前招募31人，採集他們佩戴智能口罩時呼吸活動的數據，並使用深度學習方法對數據進行處理和分類。李文榮說，不規則的呼吸活動是呼吸系統疾病的主要症狀，通常是診斷百日咳和哮喘等疾病的重要方法。而團隊研發的新型物聯網智能口罩，能夠對幾種常見的咳嗽相關疾病進行長期和系統性監測、篩查和診斷。

汪建平稱，智能口罩對細微的氣壓和高頻振動都很敏感，可以檢測到3個咳嗽階段。于欣格就表示，智能口罩具潛力成為低成本的日常智能可穿戴設備，有助呼吸系統疾病篩查方面的個人及公共衞生管理，特別在香港這種人口密集的城市。

過與商用口罩結合，柔性傳感器可用於檢測人體呼吸活動。（城大提供）

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責任編輯：黃悅晴

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