【唔換蝕底】MTR分即將到期 半年內搭過600蚊港鐵都有獎換
社會 16:03 2022/10/31
港鐵手機應用程式MTR Mobile除可查詢乘車路線，更可搭車儲分，換取免費車程和各種優惠。本期MTR分將於11月3日到期，逾期未用的積分將會「清零」，乘客記得及早換領優惠。
部分可換領優惠：
|可換領優惠
|所需MTR分
|港鐵10分車費折扣
|3,000
|港鐵免費車程（一次單程）
|6,000
|聖安娜餅屋10元電子禮券
|6,000
|綠楊坊50元餐飲禮券
|10,000
|港鐵車站商店20元禮券
|12,000
|港鐵商場100元電子禮券
|35,000
|德福廣場-OTO Nectonic+ 無線智能脈衝按摩器（N920）電子換領券
|90,000
|港鐵商場100元電子禮券
|150,000
資料來源：MTR Mobile
賺取MTR分必需先在MTR Mobile進行登記，登記後乘車每用1元就可賺5分、在港鐵商場每消費1元即賺1分、車站商店每消費1元即賺1分、港鐵網上商店每消費1元即賺1分。
MTR分大約半年結算一次，現時賺分優惠期是今年5月6日至今日（31日），積分到期日是3日後，即11月3日。
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責任編輯：陳梓蔚