【唔換蝕底】MTR分即將到期　半年內搭過600蚊港鐵都有獎換

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港鐵手機應用程式MTR Mobile除可查詢乘車路線，更可搭車儲分，換取免費車程和各種優惠。本期MTR分將於11月3日到期，逾期未用的積分將會「清零」，乘客記得及早換領優惠。

部分可換領優惠：

可換領優惠 所需MTR分 港鐵10分車費折扣 3,000 港鐵免費車程（一次單程） 6,000 聖安娜餅屋10元電子禮券 6,000 綠楊坊50元餐飲禮券 10,000 港鐵車站商店20元禮券 12,000 港鐵商場100元電子禮券 35,000 德福廣場-OTO Nectonic+ 無線智能脈衝按摩器（N920）電子換領券 90,000 港鐵商場100元電子禮券 150,000

資料來源：MTR Mobile

賺取MTR分必需先在MTR Mobile進行登記，登記後乘車每用1元就可賺5分、在港鐵商場每消費1元即賺1分、車站商店每消費1元即賺1分、港鐵網上商店每消費1元即賺1分。

MTR分大約半年結算一次，現時賺分優惠期是今年5月6日至今日（31日），積分到期日是3日後，即11月3日。

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責任編輯：陳梓蔚